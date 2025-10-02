Logo Image

Πώληση capes έναντι συνολικού τιμήματος 37 εκατ. δολαρίων 

Ναυτιλία

Πώληση capes έναντι συνολικού τιμήματος 37 εκατ. δολαρίων 

Σταμάτης Τσαντάνης

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν τη ρευστότητα και μειώνουν τη μέση ηλικία των στόλων, εδραιώνοντας τη στρατηγική του Ομίλου Τσαντάνη στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά

Από την έντυπη έκδοση

Η United Maritime Corporation και η Seanergy Maritime Holdings, συμφερόντων Σταμάτη Τσαντάνη, ανακοίνωσαν την πώληση δύο πλοίων τύπου capesize, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανανέωσης των στόλων τους.

Η United ολοκλήρωσε την πώληση του M/V «Goodship» (177.536 dwt, ναυπήγησης 2005) έναντι 15,4 εκατ. δολαρίων σε αγοραστή στην Άπω Ανατολή, αποκομίζοντας καθαρά έσοδα 8,2 εκατ. δολάρια και λογιστικό κέρδος 0,6 εκατ. δολάρια, που θα καταγραφεί στο γ’ τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, η Seanergy ανακοίνωσε την πώληση του M/V «Geniuship» (170.057 dwt, ναυπήγησης 2010) έναντι 21,6 εκατ. δολαρίων, με καθαρά έσοδα 12 εκατ. δολάρια και λογιστικό κέρδος 2,5 εκατ. δολάρια.

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν τη ρευστότητα και μειώνουν τη μέση ηλικία των στόλων, εδραιώνοντας τη στρατηγική του Ομίλου Τσαντάνη στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube