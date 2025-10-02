Πώληση capes έναντι συνολικού τιμήματος 37 εκατ. δολαρίων 

Η United Maritime Corporation και η Seanergy Maritime Holdings, συμφερόντων Σταμάτη Τσαντάνη, ανακοίνωσαν την πώληση δύο πλοίων τύπου capesize, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανανέωσης των στόλων τους.

Η United ολοκλήρωσε την πώληση του M/V «Goodship» (177.536 dwt, ναυπήγησης 2005) έναντι 15,4 εκατ. δολαρίων σε αγοραστή στην Άπω Ανατολή, αποκομίζοντας καθαρά έσοδα 8,2 εκατ. δολάρια και λογιστικό κέρδος 0,6 εκατ. δολάρια, που θα καταγραφεί στο γ’ τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, η Seanergy ανακοίνωσε την πώληση του M/V «Geniuship» (170.057 dwt, ναυπήγησης 2010) έναντι 21,6 εκατ. δολαρίων, με καθαρά έσοδα 12 εκατ. δολάρια και λογιστικό κέρδος 2,5 εκατ. δολάρια.

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν τη ρευστότητα και μειώνουν τη μέση ηλικία των στόλων, εδραιώνοντας τη στρατηγική του Ομίλου Τσαντάνη στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.