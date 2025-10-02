Νίκος Τσάκος: Μήνυμα συνεχούς επένδυσης στους Έλληνες ναυτικούς 

Σαφές μήνυμα συνεχούς επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό της ναυτιλίας έστειλε ο CEO της Tsakos Energy Navigation, δρ Νίκος Τσάκος, στο 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ύδρας.

«Ο Όμιλος Τσάκου ακολουθεί μια διαφορετική σχέση με τους Έλληνες ναυτικούς. Απόδειξη ότι το 65% των υπαλλήλων που ξεκίνησαν μαζί μας συνταξιοδοτούνται από εμάς», υπογράμμισε. Αναφερόμενος στο όραμα του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, τόνισε τη δημιουργία της «Στέγης της Μαρίας», του Ναυτικού Λυκείου και της ΑΕΝ, όπου φοιτούν πλοίαρχοι, μηχανικοί και ηλεκτρολόγοι: «Είναι ένα όραμα για να συνεχίσουμε να έχουμε εξειδικευμένους και ικανούς Έλληνες ναυτικούς και ταυτόχρονα να δώσουμε ζωή και πνοή στο νησί μας, τη Χίο».

Ταυτόχρονα ανέδειξε την ανάγκη συστηματικής στήριξης της ναυτικής εκπαίδευσης ως θεμέλιο της ανταγωνιστικότητας της ελληνόκτητης ναυτιλίας.