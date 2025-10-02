Danaos: «Πρόσω ολοταχώς» οι μηχανές

Συνέχεια στο φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα δίνει η εισηγμένη Danaos Corporation, συμφερόντων του δρ. Ιωάννη Κούστα, ανακοινώνοντας νέα παραγγελία για δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρητικότητας 7.165 TEUs έκαστο.

Παράλληλα, η εισηγμένη, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης containerships παγκοσμίως, ενίσχυσε το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαίων της κατά 304 εκατ. δολάρια.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει περίπου 164 εκατ. δολάρια από νέες ναυλώσεις τεσσάρων υφιστάμενων πλοίων και άλλα 140 εκατ. δολάρια από ναυλώσεις για τα δύο νέα πλοία, το καθένα με διάρκεια πενταετίας.

Η νέα παραγγελία αφορά δύο containerships χωρητικότητας 7.165 TEUs, τα οποία θα κατασκευαστούν στο ναυπηγείο Dalian Shanhaiguan στην Κίνα και θα παραδοθούν το τρίτο τρίμηνο του 2027.

Τα πλοία θα διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας οικολογικά χαρακτηριστικά, θα είναι methanol-fuel ready, θα φέρουν open loop scrubbers (scrubbers ανοιχτού τύπου), συστήματα Alternative Maritime Power (AMP) και θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), τόσο για τα πρότυπα εκπομπών Tier III όσο και για

τον Δείκτη Σχεδιασμού Ενεργειακής Απόδοσης (EEDI) Φάση III.

Έπειτα από αυτές τις κινήσεις, τα συνολικά συμβασιοποιημένα έσοδα της εταιρείας ανέρχονται σε 3,6 δισ. δολάρια, με μέση διάρκεια συμβολαίων 3,9 χρόνια, ενώ η κάλυψη ναυλώσεων για το 2025 είναι σχεδόν 100% και για το 2026 φτάνει το 90%, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων που θα παραδοθούν.

Δυναμικές επενδύσεις

Σήμερα, η Danaos διαθέτει 18 containerships υπό ναυπήγηση, συνολικής χωρητικότητας 148.564 TEUs , ενώ ο συνολικός στόλος της φτάνει τα 620.041 TEUs (υφιστάμενος στόλος και

υπό παραγγελία πλοία).

Οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί ως εξής: ένα πλοίο φέτος, τρία του χρόνου, δώδεκα το 2027 και δύο το 2028.

Όλα τα πλοία του βιβλίου παραγγελιών σχεδιάζονται με τα πλέον σύγχρονα οικολογικά χαρακτηριστικά, είναι κατάλληλα για χρήση καυσίμου μεθανόλης και εξοπλισμένα με scrubbers ανοιχτού τύπου (εκτός από δύο πλοία των 6.014 TEUs).

Η εταιρεία ήδη ελέγχει στόλο 74 containerships (2.200 TEUs μέχρι και 13.000 TEUs), συνολικής χωρητικότητας 471.477 TEUs, τα οποία είναι ναυλωμένα σε μεγάλες γραμμές τακτικών δρομολογίων παγκοσμίως.

Παράλληλα, έχει διευρύνει τη δραστηριότητά της στον κλάδο του ξηρού φορτίου με την απόκτηση 10 capesize bulkers, χωρητικότητας 1,76 εκατ. dwt.

Με αφορμή τις νέες εξελίξεις, ο διευθύνων σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας, δρ Ιωάννης Κούστας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραγγελία ακόμη δύο containerships.

«Με αυτήν την κίνηση, η Danaos ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην παγκόσμια αγορά και συνεχίζει την πορεία εκσυγχρονισμού του στόλου της. Ταυτόχρονα, με τις νέες ναυλώσεις βελτιώνουμε τη διαφάνεια στα μελλοντικά μας έσοδα και εξασφαλίζουμε σταθερές ροές μετρητών», επεσήμανε.

Ο κ. Κούστας υπογράμμισε, επίσης, ότι στρατηγικός στόχος της Danaos είναι η μεγιστοποίηση

της κερδοφορίας και η δημιουργία αξίας για τους μετόχους, με παράλληλη δέσμευση για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καύσιμα χαμηλών εκπομπών.

«Ψήφος» στη μεθανόλη

Ο Έλληνας εφοπλιστής έχει τοποθετήσει 25 παραγγελίες containerships τα τρία τελευταία χρόνια, αξίας περίπου 2,3 δισ. δολαρίων.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του βρίσκεται η επιλογή της μεθανόλης αντί του LNG ως καυσίμου-γέφυρα.

Όπως τόνισε πρόσφατα σε πάνελ του TradeWinds Shipowners Forum στην Αθήνα, «η επένδυση σε LNG σημαίνει υπερβολικά ακριβά πλοία και υποδομές, ενώ το πρόβλημα της διαρροής μεθανίου θα παραμένει».

Αντίθετα, εκτίμησε ότι η Κίνα είναι η μοναδική χώρα που έχει τη δυνατότητα να παραγάγει σε μεγάλη κλίμακα εναλλακτικά καύσιμα, με ήδη υπογεγραμμένα off-take agreements σε e-methanol από κολοσσούς, όπως η Cosco και η Maersk.

Ο ίδιος, επίσης, εξέφρασε επιφυλάξεις για το πλαίσιο Net-Zero του ΙΜΟ, καθώς -όπως υποστήριξε- δεν κατευθύνει τα έσοδα από τους φόρους άνθρακα σε έρευνα για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. «Αυτό είναι το μεγαλύτερο σφάλμα: απλώς αυξάνεται το κόστος παγκοσμίως, χωρίς να επενδύεται σε λύσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η Danaos έχει στραφεί σε μεγάλο βαθμό στα κινεζικά ναυπηγεία για το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της.

Από τα 25 πλοία που έχει παραγγείλει από το 2022, η πλειονότητα ναυπηγείται σε κινεζικά ναυπηγεία, ενώ μόνο ένα «πακέτο» τεσσάρων πλοίων κατασκευάστηκε στη Νότια Κορέα (DH Shipbuilding).

Ο κ. Κούστας σημείωσε ότι η επιλογή της Κίνας δεν είναι τυχαία, καθώς η ασιατική χώρα έχει αποδείξει ότι μπορεί να υλοποιεί τις υποσχέσεις της για παραγωγή alternative fuels.