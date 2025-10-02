AMMITEC: Γενική Συνέλευση και εκλογές – Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Η AMMITEC, ο Σύνδεσμος Στελεχών Πληροφορικής Ναυτιλιακών Εταιρειών, πραγματοποίησε με επιτυχία τη Γενική της Συνέλευση και τις εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, αμέσως μετά το 11ο Συνέδριο ShipIT, στο Wyndham Grand Athens.

Η συνέλευση διεξήχθη σε υβριδική μορφή, με φυσική και απομακρυσμένη συμμετοχή. Τα μέλη της AMMITEC ψήφισαν με ασφάλεια μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZEUS, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη δέσμευση και τη στήριξή τους στην αποστολή του Συνδέσμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της AMMITEC έχει ως εξής:

Μάνθος Μαχαίρας – Πρόεδρος, CIO, Metrostar Management Corp.

Άννα Βαζιντάρη – Αντιπρόεδρος, CTO / CISO, Eurobulk Ltd.

Μιχάλης Μιχαλολιάκος – Ταμίας, Head of ICT & Cyber Security, TMS

Θεοφανώ Σωμαρίπα – Γραμματέας, CIO, Newport S.A.

Θεμιστοκλής Σάρδης – Μέλος, Head of IT, Costamare

Κωνσταντίνος Σακελλάκος – Μέλος, IT Manager, Navarone S.A.

Ιωάννης Ρίζος – Μέλος, Head of ICT Infrastructure, Dynagas Ltd.

Μιχάλης Κανταρτζόγλου – Αναπληρωματικό Μέλος, CIO, Eletson

Σταύρος Μυστεγνιώτης – Αναπληρωματικό Μέλος, ICT Coordinator, Liquimar Tankers Management

Σε αναγνώριση της συνολικής τους προσφοράς και της μακρόχρονης θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, η AMMITEC τίμησε με αναμνηστικές πλακέτες τους:

Κατερίνα Ραπτάκη, IT Manager, Navios Group

Στέλιο Σαμπάνη, Head of ICT, GasLog Ltd.

Δημήτρη Μακρή, IT Manager, Andriaki Shipping Co.

Τάσο Μακρή, Επίκουρο Καθηγητή, Hellenic American College (HAC)

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η AMMITEC συνεχίζει με αφοσίωση την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυβερνοασφάλειας στη ναυτιλία, παραμένοντας ο έμπιστος εκπρόσωπος των επαγγελματιών ICT του κλάδου και ενισχύοντας την καινοτομία και τη συνεργασία.