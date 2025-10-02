Logo Image

Β. Κικίλιας: Ελλάδα και Κορέα μοιράζονται μία ισχυρή ναυτιλιακή σχέση

Ναυτιλία

Β. Κικίλιας: Ελλάδα και Κορέα μοιράζονται μία ισχυρή ναυτιλιακή σχέση

Πηγή φωτ. Υπ. Ναυτιλίας

Ο κ. Κικίλιας γνωστοποίησε την πρόθεσή του να επισκεφθεί σύντομα τη Δημοκρατία της Κορέας, «με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ναυτιλιακών  δεσμών Ελλάδας- Κορέας»

«Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, απευθύνοντας χαιρετισμό ως επίσημος προσκεκλημένος στη δεξίωση για την εθνική εορτή της Κορέας, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε τον πρέσβη, Juseong Lim, για την πρόσκληση, υπογραμμίζοντας ότι «δεν ξεχνάμε τους Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους στον πόλεμο της Κορέας (1950-53)», ενώ χαρακτήρισε «συγκινητική την παρουσία βετεράνων του πολέμου και των οικογενειών τους στην εκδήλωση».

Εστιάζοντας στη ναυτιλία, επισήμανε ότι «η ελληνόκτητη ναυτιλία – νούμερο ένα στον κόσμο – και οι Έλληνες πλοιοκτήτες, είναι πρώτοι σε παραγγελίες στα κορεατικά ναυπηγεία, που αποτελούν κορυφαία επιλογή, λόγω των διαχρονικά ποιοτικών υπηρεσιών τους». Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής και της επιχειρηματικής κοινότητας στην εκδήλωση «αποτελεί ένδειξη του υψηλού επιπέδου των σχέσεων και των δυνατοτήτων περαιτέρω συνεργασιών».

Ο κ. Κικίλιας γνωστοποίησε την πρόθεσή του να επισκεφθεί σύντομα τη Δημοκρατία της Κορέας, «με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ναυτιλιακών  δεσμών Ελλάδας- Κορέας».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube