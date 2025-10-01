Logo Image

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου

Ναυτιλία

Καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου ανέλαβε εκ νέου ο Σωκράτης Αναγνώστου

Σε σώμα συγκροτήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ Α.Ε.), σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, του Υπερταμείου.

Στη θέση του προέδρου του Δ.Σ. τοποθετήθηκε ο Κωνσταντίνος Τζήμος, ενώ καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου ανέλαβε εκ νέου ο Σωκράτης Αναγνώστου, του οποίου ανανεώθηκε η θητεία. Το νέο συμβούλιο περιλαμβάνει επίσης τους Χαρίλαο Σιούρα, Ευάγγελο Βεγίρη, Σπυρίδωνα Φράγκο, Δημήτρη Μανώλη (εκπρόσωπο εργαζομένων), Θέκλα Καμμένου (εκπρόσωπο Επιμελητηρίου Μαγνησίας) και Θωμά Κρητικό (εκπρόσωπο ΟΦΕ).

Ο κ. Αναγνώστου ευχαρίστησε το Υπερταμείο για την εμπιστοσύνη και τόνισε ότι η νέα σύνθεση αποτελεί «ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη». Επανέλαβε, δε, τη δέσμευσή του για διαφάνεια, αποδοτικότητα και αναβάθμιση των υπηρεσιών, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμένα και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

