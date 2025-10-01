ICS -BIMCO ετοιμάζουν την Έκθεση για το Ναυτικό Εργατικό Δυναμικό 2026

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS), με πρόεδρο τον Emanuele Grimaldi, και ο διεθνής ναυτιλιακός οργανισμός BIMCO προετοιμάζουν την Έκθεση για το Ναυτικό Εργατικό Δυναμικό 2026, η οποία αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα.

Η έκθεση, που εκπονείται κάθε πέντε χρόνια από το 1990, παρέχει αξιόπιστες εκτιμήσεις για την προσφορά και ζήτηση ναυτικών, καταγράφοντας τις ανάγκες σε εκπαίδευση και στελέχωση πλοίων.

Η συλλογή δεδομένων γίνεται μέσω ειδικού ερωτηματολογίου, στο οποίο καλούνται να συμμετάσχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς του κλάδου. Το Διεθνές Ναυτικό Επιλελητήριο ICS ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Arsenio Dominguez, για τη συμβολή του στην προώθηση αυτού του σημαντικού έργου, που στοχεύει να ενισχύσει τον σχεδιασμό πολιτικών και να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες του παγκόσμιου ναυτιλιακού εργατικού δυναμικού.