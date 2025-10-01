Η Diana Shipping ναυλώνει το «DSI Aquila» στη Bunge SA

Νέα σύμβαση χρονοναύλωσης για το πλοίο ξηρού φορτίου Ultramax “DSI Aquila” με την Bunge SA (Γενεύη) ανακοίνωσε η Diana Shipping Inc. (DSX), συμφερόντων της Σεμίραμις Παληού.

Το ναύλο ανέρχεται σε 14.500 δολ./ημέρα μεικτά, μείον 5% προμήθεια σε τρίτους, για περίοδο από 25 Φεβρουαρίου έως 25 Απριλίου 2027, με έναρξη απασχόλησης στις 12 Οκτωβρίου 2025. Το m/v DSI Aquila είχε ναυλωθεί προηγουμένως, στην Western Bulk Carriers AS, με συνολικό ναύλο 12.250 δολάρια ΗΠΑ ανά ημέρα, μείον προμήθεια 5,00% που καταβάλλεται σε τρίτους.

Το πλοίου τύπου Ultramax χωρητικότητας 60.309 dwt και ναυπηγημένο το 2015, αναμένεται να αποφέρει περίπου 7,15 εκατ. δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη περίοδο του ναυλώματος, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της εταιρείας για σταθερές και κερδοφόρες απασχολήσεις στόλου.