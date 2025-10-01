Logo Image

Η Diana Shipping ναυλώνει το «DSI Aquila» στη Bunge SA

Ναυτιλία

Η Diana Shipping ναυλώνει το «DSI Aquila» στη Bunge SA

Το ναύλο ανέρχεται σε 14.500 δολ./ημέρα μεικτά

Νέα σύμβαση χρονοναύλωσης για το πλοίο ξηρού φορτίου Ultramax “DSI Aquila” με την Bunge SA (Γενεύη) ανακοίνωσε η Diana Shipping Inc. (DSX), συμφερόντων της Σεμίραμις Παληού.

Το ναύλο ανέρχεται σε 14.500 δολ./ημέρα μεικτά, μείον 5% προμήθεια σε τρίτους, για περίοδο από 25 Φεβρουαρίου έως 25 Απριλίου 2027, με έναρξη απασχόλησης στις 12 Οκτωβρίου 2025. Το m/v DSI Aquila είχε ναυλωθεί προηγουμένως, στην Western Bulk Carriers AS, με συνολικό ναύλο 12.250 δολάρια ΗΠΑ ανά ημέρα, μείον προμήθεια 5,00% που καταβάλλεται σε τρίτους.

Το πλοίου τύπου Ultramax χωρητικότητας 60.309 dwt και ναυπηγημένο το 2015, αναμένεται να αποφέρει περίπου 7,15 εκατ. δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη περίοδο του ναυλώματος, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της εταιρείας για σταθερές και κερδοφόρες απασχολήσεις στόλου.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube