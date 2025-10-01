«Η ελληνική ναυτιλία πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική και βιώσιμη»

Σαφές μήνυμα για την ανάγκη εγρήγορσης της ελληνικής ναυτιλίας, έστειλε ο πλοιοκτήτης Πάνος Λασκαρίδης στο 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας.

Τόνισε ότι οι διεθνείς συνθήκες και οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν ταχύτατα, καθιστώντας αναγκαία τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του κλάδου. Επεσήμανε ότι η ναυτιλία, παρότι ευθύνεται για ελάχιστο ποσοστό των παγκόσμιων εκπομπών, υφίσταται έντονες πιέσεις και φορολογική επιβάρυνση επειδή στερείται πολιτικής ισχύος και θεωρείται ένας από τους πιο εύρωστους τομείς της οικονομίας.

Υπογράμμισε ακόμη δύο κρίσιμες προκλήσεις: την έλλειψη αξιωματικών, που απειλεί την επάνδρωση πλοίων και γραφείων, και την ανάγκη για πιο δραστήρια ναυτιλιακή πολιτική, ικανή να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της ελληνικής ναυτιλίας στο διεθνές περιβάλλον.Ο κ. Λασκαρίδη αναφορικά με την δημόσια ναυτική εκπαίδευση είπε ότι χρειάζεται ριζική αναβάθμιση από τους μισθούς των καθηγητών έως το περιεχόμενο των σπουδών.

Το ακαθάριστο ναύλο είναι 14.500 δολάρια ΗΠΑ, μείον προμήθεια 5,00% που καταβάλλεται σε τρίτους, για περίοδο από τις 25 Φεβρουαρίου 2027 έως τις 25 Απριλίου 2027. Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου 2025. Το m/v DSI Aquila ναυλώθηκε, όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, στην Western Bulk Carriers AS, με συνολικό ναύλο 12.250 δολάρια ΗΠΑ ανά ημέρα, μείον προμήθεια 5,00% που καταβάλλεται σε τρίτους.

Το «DSI Aquila» είναι ένα πλοίο χύδην φορτίου Ultramax 60.309 dwt που ναυπηγήθηκε το 2015.

Η απασχόληση του «DSI Aquila» αναμένεται να αποφέρει περίπου 7,15 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο του ναυλώματος χρόνου.