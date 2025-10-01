Η Ολλανδία καλεί την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στους Χούθι της Υεμένης μετά την επίθεση σε πλοίο

Η Ολλανδία κάλεσε σήμερα την ΕΕ να χαρακτηρίσει τους Χούθι της Υεμένης ως τρομοκρατική ομάδα, αφού η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση στο υπό ολλανδική σημαία πλοίο γενικού φορτίου Minervagracht στον Κόλπο του Άντεν.

Η ομάδα, που συνδέεται με το Ιράν, έχει εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από το 2023, στοχεύοντας πλοία που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, σε αυτό που περιγράφουν ως αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

«Οι Χούθι αποτελούν εδώ και καιρό σοβαρή απειλή για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, ο Καναδάς και η Αυστραλία έχουν χαρακτηρίσει τους Χούθι, επίσημα γνωστούς ως Ansar Allah, ως τρομοκρατική οργάνωση.

Η απόφαση της ΕΕ θα συνεπάγεται κυρώσεις

Μια πιθανή απόφαση της ΕΕ να προσθέσει την ομάδα στον κατάλογο τρομοκρατών της -η οποία περιλαμβάνει επί του παρόντος 13 άτομα και 22 ομάδες ή οντότητες – θα συνεπαγόταν οικονομικές κυρώσεις και δέσμευση κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων.

Η επίθεση της Δευτέρας στο Minervagracht τραυμάτισε δύο ναυτικούς και ανάγκασε την εκκένωση ελικοπτέρου 19 μελών του πληρώματος, σύμφωνα με την ναυτική αποστολή της ΕΕ Aspides και τον χειριστή του σκάφους.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πύραυλο κρουζ.

Ο χειριστής Spliethoff, με έδρα το Άμστερνταμ, δήλωσε ότι το Minervagracht βρισκόταν σε διεθνή ύδατα στον Κόλπο του Άντεν όταν χτυπήθηκε, υπέστη σημαντικές ζημιές και πυρκαγιά.

Οι Χούθι δήλωσαν ότι επιτέθηκαν στο Minervagracht επειδή ο ιδιοκτήτης του παραβίασε «την απαγόρευση εισόδου στα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης».

Ήταν η πρώτη επίθεση των Χούθι σε εμπορικό πλοίο από την 1η Σεπτεμβρίου, όταν στόχευσαν το ισραηλινό δεξαμενόπλοιο Scarlet Ray κοντά στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τον Ιούλιο, οι Χούθι επιτέθηκαν και βύθισαν το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Magic Seas και το φορτηγό πλοίο Eternity C στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η τελευταία σημαντική επίθεση των Χούθι στον Κόλπο του Άντεν έγινε στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Lobivia με σημαία Σιγκαπούρης τον Ιούλιο του 2024.

Πηγή: Reuters