Ναυτιλία: Τα capesizes καθοδηγούν τη ζήτηση

Με απρόσμενα θετική πορεία έκλεισε το γ’ τρίμηνο του 2025 για την αγορά χύδην ξηρού φορτίου, που ανέκαμψε δυναμικά μετά το αργό ξεκίνημα στις αρχές του έτους και τη χαμηλή πορεία το δ’ τρίμηνο του 2024.

Οι ναύλοι σε capesizes και supramaxes κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα, με τα πρώτα να

ηγούνται χάρη στην ισχυρή κινεζική ζήτηση για σιδηρομετάλλευμα και βωξίτη.

Τα capesizes το 2025 μετέφεραν το 70,9% των εισαγωγών βωξίτη της Κίνας, σε σύγκριση με 62,1% το 2024 – μια εντυπωσιακή αύξηση 14%.

Τα πλοία supramax βελτίωσαν επίσης το μερίδιό τους, αυξανόμενο από 3% σε 3,7% (+23%).

Η ανάκαμψη αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη ναυλαγορά αλλά αντανακλάται και στα χρηματιστήρια, με τις μετοχές μεγάλων ναυτιλιακών -όπως Genco, Safe Bulkers και Star Bulk- να καταγράφουν άλμα λόγω βελτίωσης των ναύλων και των κερδών στον συγκεκριμένο κλάδο.

Μέχρι την περασμένη Παρασκευή η μετοχή της Genco είχε ενισχυθεί κατά 31% από την αρχή του έτους, της Safe Bulkers κατά 30% και της Star Bulk κατά 27%.

Οι τρεις εταιρείες έφτασαν μάλιστα σε νέα υψηλά για το 2025 νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Συγκριτικά, οι μετοχές του κλάδου έχουν κινηθεί με ρυθμό περίπου διπλάσιο σε σχέση με την ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ.

Το SPDR S&P 500 ETF Trust (με χρηματιστηριακό σύμβολο SPY), ένα χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο (Exchange Traded Fund – ETF) που παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη S&P 500, δηλαδή των 500 μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αυξηθεί κατά 15% από την αρχή του έτους, έναντι σαφώς ισχυρότερης ανόδου για τις ναυτιλιακές.

Αύξηση ναύλων

Σύμφωνα με τη ναυλομεσιτική Xclusiv Shipbroker, στο γ’ τρίμηνο του έτους στην κορυφή της ανόδου είναι τα πλοία τύπου capesize, που κατέγραψαν την ισχυρότερη επίδοση χάρη

στον στρατηγικό τους ρόλο στη μεταφορά πρώτων υλών.

Τα συγκεκριμένα πλοία συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα και πιο στρατηγικά φορτία, σε μια

περίοδο που η κινεζική ζήτηση παραμένει ατμομηχανή για το παγκόσμιο εμπόριο, ενώ οι

επιδόσεις τους λειτουργούν ως βαρόμετρο για την πορεία ολόκληρου του κλάδου.

Τα capesizes ηγήθηκαν της αγοράς ναύλωσης, με μέσο όρο για το γ’ τρίμηνο του 2025 στα

24.223 δολάρια/ημέρα, η ισχυρότερη απόδοση από το 2024.

Σημειώνεται ότι οι τιμές ναύλωσης για τα συγκεκριμένα πλοία το δ’ τρίμηνο του περασμένου

έτους είχαν διαμορφωθεί στα 18.301 δολ. την ημέρα.

Οι άλλοι τύποι

Ακολούθησαν τα kamsarmaxes με μέσο όρο ναύλωσης τα 15.888 δολάρια/ημέρα, ενώ τα ultramaxes είχαν μέσο όρο 16.930 δολάρια/ημέρα, το καλύτερο επίπεδο από το 2024.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 τα ναύλα για τα kamsarmaxes είχαν διαμορφωθεί στα 10.557 δολ. την ημέρα, ενώ για τα ultramaxes στα 13.865 δολ. την ημέρα.

Τα handysizes βελτιώθηκαν επίσης, με μέσο όρο 12.818 δολάρια/ημέρα, σημειώνοντας και πάλι το ισχυρότερο αποτέλεσμα από το 2024.

Το δ’ τρίμηνο του 2024 τα πλοία αυτά είχαν ημερήσιο ναύλο τα 12.244 δολάρια.

Αυτές οι βελτιώσεις αντανακλούν έναν συνδυασμό υγιέστερης δραστηριότητας στον Ατλαντικό, σταθερότερης ζήτησης στον Ειρηνικό και ισχυρών ροών φορτίων από την Κίνα, ιδίως σε

βωξίτη και σιδηρομετάλλευμα.

Η μεταφορά βωξίτη

Από την ανάλυση των δεδομένων εμπορικών ροών της Signal Ocean Platform, παρατηρείται

ότι από τις αρχές του 2025 η Κίνα έχει εισαγάγει 165,4 εκατ. τόνους βωξίτη, σημειώνοντας

απότομη αύξηση 26% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Ο όγκος αυτός είναι ήδη σχεδόν ίσος με τις εισαγωγές ολόκληρου του έτους 2023 και είναι μόνο 9% χαμηλότερος από το σύνολο του 2024.

Ο Σεπτέμβριος ήταν ιδιαίτερα δυνατός, με τις εισαγωγές να φτάνουν τα 17,4 εκατ. τόνους, 14%

υψηλότερες από τον Αύγουστο και τις μεγαλύτερες μηνιαίες εισαγωγές από τον Ιούνιο του 2025.

Η Γουινέα επίσης συνεχίζει να κυριαρχεί ως ο κύριος προμηθευτής της Κίνας, παρέχοντας

131,45 εκατ. τόνους και αντιπροσωπεύοντας το 73,7% των συνολικών εισαγωγών.

Ο αριθμός αυτός υπερβαίνει ήδη τις ετήσιες εξαγωγές της Γουινέας το 2024 κατά 6%, υπογραμμίζοντας την ταχεία επέκτασή της.