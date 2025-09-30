ΟΛΘ Α.Ε.: Συνάντηση με την Πρόεδρο της Κυβέρνησης της Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοντίνας και εκπροσώπους του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος

Την ΟΛΘ Α.Ε. επισκέφθηκε σήμερα η Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοντίνας της Σερβίας, κ. Maja Gojković, συνοδευόμενη από τον Επαρχιακό Γραμματέα Οικονομίας και Τουρισμού, κ. Nenad Ivanišević, τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βοϊβοντίνας, κ. Boško Vučurević, τη Γενική Πρόξενο της Σερβίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Jelena Vujić Obradović, και τον Πρόεδρο του Ελληνοσερβικού Εμπορικού, Τουριστικού, Βιομηχανικού & Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνο Γεωργάκο.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας της σερβικής αντιπροσωπείας στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία του Ελληνοσερβικού Εμπορικού, Τουριστικού, Βιομηχανικού & Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος και στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Βορείου Ελλάδας και της περιοχής της Βοϊβοντίνας, στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού και της οικονομίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δρ. Ιωάννης Τσάρας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., ο κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, Γενικός Διοικητικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε., καθώς και άλλα στελέχη.

Ως η πλέον ανεπτυγμένη οικονομικά περιοχή της Σερβίας, με ισχυρή γεωργική παραγωγή, βιομηχανική δραστηριότητα και δυναμική παρουσία ερευνητικών κέντρων, η Βοϊβοντίνα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Επιπλέον, η γεωγραφική της θέση αναδεικνύει τον ρόλο της ως γέφυρα μεταξύ των αγορών Σερβίας και Βόρειας Ελλάδας, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την περαιτέρω ανάπτυξη εμπορικών, τουριστικών και παραγωγικών συνεργειών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της ΟΛΘ Α.Ε. και τη δυναμική που δημιουργεί η ενίσχυση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας του λιμένα Θεσσαλονίκης. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προοπτική διαδραματίζει η επέκταση του Προβλήτα 6, έργο ουσιαστικής αναβάθμισης του λιμένα, που εδραιώνει τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα του ως διαμετακομιστικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, μέσω της σιδηροδρομικής διασύνδεσης Ελλάδας και Σερβίας, και της προώθησης ανταγωνιστικών λύσεων συνδυασμένων μεταφορών. Η ενίσχυση αυτή των διαδρόμων εφοδιαστικής αλυσίδας δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και συμβάλλει στην αναβίωση της ιστορικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η κ. Gojković ευχαρίστησε για τη θερμή φιλοξενία, επισημαίνοντας: «Η επίσκεψή μας στην ΟΛΘ Α.Ε. επιβεβαιώνει τη βούλησή μας για εμβάθυνση των εμπορικών, τουριστικών και κοινωνικών σχέσεων σε διμερές επίπεδο και αντανακλά τις προοπτικές περαιτέρω διασύνδεσης σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Ο κ. Τσάρας ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία, τονίζοντας: «Η σημερινή συνάντηση επιβεβαιώνει ότι Ελλάδα και Σερβία διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η ΟΛΘ Α.Ε. αποτελεί τον συνδετικό κρίκο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών μας».