Υπογραφή σύμβασης μεταξύ Fincantieri και TUI Cruises

Η ιταλική ναυπηγική βιομηχανία Fincantieri, με CEO τον Pierroberto Folgiero, ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης με την TUI Cruises -κοινοπραξία της TUI AG και της Royal Caribbean Cruises- για την κατασκευή δύο νέων κρουαζιερόπλοιων.

Τα πλοία, που θα παραδοθούν το 2031 και το 2032, θα είναι αδελφά των «Mein Schiff Relax» και «Mein Schiff Flow» της κλάσης Intuition. Με ολική χωρητικότητα περίπου 160.000 τόνων, τα νέα κρουαζιερόπλοια θα διαθέτουν κινητήρες διπλού καυσίμου (LNG και MGO).

Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία Fincantieri – TUI Cruises, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη που έχει καλλιεργηθεί με την επιτυχημένη παράδοση των δύο πρώτων πλοίων της ίδιας κλάσης. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Fincantieri, η ιταλική εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξη κορυφαίων στόλων κρουαζιέρας, συνδυάζοντας καινοτομία και βιωσιμότητα.