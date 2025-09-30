Logo Image

Νέο πρόγραμμα υποτροφιών της ΟΛΠ Α.Ε. για φοιτητές

Ναυτιλία

Νέο πρόγραμμα υποτροφιών της ΟΛΠ Α.Ε. για φοιτητές

Su Xudong

Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 3.000 ευρώ

Από την έντυπη έκδοση

Την υλοποίηση νέου προγράμματος υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (στη φωτ. ο CEO Su Xudong).

Το πρόγραμμα, με το οποίο ο ΟΛΠ ενισχύει την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και προάγει την ακαδημαϊκή αριστεία, προβλέπει τη χορήγηση δέκα υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων που είναι απόφοιτοι δημόσιων Λυκείων και δημότες των δήμων Πειραιά, Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Σαλαμίνας.

Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 3.000 ευρώ και θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως τις 31/12/2025. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι ανοικτή έως τις 31/10/2025 (16:30), αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας: https://www.olp.gr/el/ etairiki-ypefthynotita/2025-2026.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube