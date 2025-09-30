Νέο πρόγραμμα υποτροφιών της ΟΛΠ Α.Ε. για φοιτητές

Την υλοποίηση νέου προγράμματος υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (στη φωτ. ο CEO Su Xudong).

Το πρόγραμμα, με το οποίο ο ΟΛΠ ενισχύει την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και προάγει την ακαδημαϊκή αριστεία, προβλέπει τη χορήγηση δέκα υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων που είναι απόφοιτοι δημόσιων Λυκείων και δημότες των δήμων Πειραιά, Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Σαλαμίνας.

Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 3.000 ευρώ και θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως τις 31/12/2025. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι ανοικτή έως τις 31/10/2025 (16:30), αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας: https://www.olp.gr/el/ etairiki-ypefthynotita/2025-2026.