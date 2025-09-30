Logo Image

CLIA: Πυλώνας του παγκόσμιου τουρισμού ο κλάδος κρουαζιέρας

Ναυτιλία

CLIA: Πυλώνας του παγκόσμιου τουρισμού ο κλάδος κρουαζιέρας

Bud Darr

Το 2024, με 34,6 εκατ. επιβάτες, η βιομηχανία κρουαζιέρας παρήγαγε 168,6 δισ. δολάρια σε οικονομική δραστηριότητα, υποστήριξε 1,6 εκατ. θέσεις εργασίας και κατέβαλε 50 δισ. δολάρια σε μισθούς

Από την έντυπη έκδοση

Την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού γιόρτασε η Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας (CLIA). Όπως ανέφερε η CLIA (στη φωτ. ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Bud Darr), ο κλάδος της κρουαζιέρας συμβάλλει σημαντικά στη στήριξη τοπικών κοινωνιών παγκοσμίως, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ευκαιρίες καριέρας για ναυτικούς και πληρώματα, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη του παγκόσμιου τουρισμού.

Το 2024, με 34,6 εκατ. επιβάτες, η βιομηχανία κρουαζιέρας παρήγαγε 168,6 δισ. δολάρια σε οικονομική δραστηριότητα, υποστήριξε 1,6 εκατ. θέσεις εργασίας και κατέβαλε 50 δισ. δολάρια σε μισθούς.

Με το βλέμμα στο μέλλον, οι εταιρείες κρουαζιέρας δεσμεύονται για βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη, μέσα από συνεργασίες με οργανισμούς, όπως το WWF και το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, προωθώντας έναν πιο πράσινο, συμπεριληπτικό τουρισμό.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube