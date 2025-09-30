CLIA: Πυλώνας του παγκόσμιου τουρισμού ο κλάδος κρουαζιέρας

Την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού γιόρτασε η Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας (CLIA). Όπως ανέφερε η CLIA (στη φωτ. ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Bud Darr), ο κλάδος της κρουαζιέρας συμβάλλει σημαντικά στη στήριξη τοπικών κοινωνιών παγκοσμίως, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ευκαιρίες καριέρας για ναυτικούς και πληρώματα, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη του παγκόσμιου τουρισμού.

Το 2024, με 34,6 εκατ. επιβάτες, η βιομηχανία κρουαζιέρας παρήγαγε 168,6 δισ. δολάρια σε οικονομική δραστηριότητα, υποστήριξε 1,6 εκατ. θέσεις εργασίας και κατέβαλε 50 δισ. δολάρια σε μισθούς.

Με το βλέμμα στο μέλλον, οι εταιρείες κρουαζιέρας δεσμεύονται για βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη, μέσα από συνεργασίες με οργανισμούς, όπως το WWF και το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, προωθώντας έναν πιο πράσινο, συμπεριληπτικό τουρισμό.