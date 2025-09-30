Σαφές μήνυμα από την ECSA για το Net-Zero στη ναυτιλία

Την ανάγκη υιοθέτησης ενός ενιαίου κανονιστικού πλαισίου για τη ναυτιλία, με βάση το Net-Zero Framework (NZF) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), τόνισε ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαίων Εφοπλιστών (ECSA), Σωτήρης Ράπτης, μιλώντας στο διεθνές ναυτιλιακό συνέδριο «New Reality in Maritime», στο Ταλίν.

Όπως σημείωσε, η Ε.Ε. πρέπει να αποστείλει σαφές μήνυμα εναρμόνισης με το NZF και να αποφευχθούν οι «διπλές πληρωμές» σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, εν όψει της συνεδρίασης της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος του ΙΜΟ (MEPC).

Ταυτόχρονα, κάλεσε για στοχευμένη κατεύθυνση των εσόδων του ETS στη χρηματοδότηση καθαρών τεχνολογιών και καυσίμων, ώστε η ευρωπαϊκή ναυτιλία να παραμείνει ανταγωνιστική, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία των επενδύσεων σε πράσινες τεχνολογίες και διεθνείς εταιρικές σχέσεις.