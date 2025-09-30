Συνεργασία Costamare Bulkers – Cargill

Την υπογραφή στρατηγικής συνεργασίας με την Cargill International S.A., έναν από τους μεγαλύτερους ναυλωτές και εμπορικούς ομίλους στον κόσμο, ανακοίνωσε η Costamare Bulkers Holdings Limited, συμφερόντων του Κωστή Κωνσταντακόπουλου.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντική καμπή για τη spin-off της Costamare, που επιδιώκει να

ενισχύσει τη θέση της στον χώρο του ξηρού φορτίου, εστιάζοντας στον στόχο της δημιουργίας σταθερών εσόδων.

Με βάση την ανακοίνωση της εισηγμένης, η συμφωνία προβλέπει μια σειρά από δεσμεύσεις,

όπως είναι η μεταφορά προς την Cargill του μεγαλύτερου μέρους του trading book της Costamare Bulkers, που περιλαμβάνει ναυλωμένα πλοία και συμβόλαια μεταφοράς φορτίων.

Παράλληλα, το deal αφορά τη ναύλωση τεσσάρων Supramax πλοίων από την Cargill για διάστημα τεσσάρων έως έξι μηνών, καθώς και συμφωνία παροχής bunkering services, μέσω της Seascale Energy, της κοινοπραξίας μεταξύ Cargill και Hafnia, που θα καλύπτει τον στόλο της εταιρείας.

Η συνεργασία επεκτείνεται σε στρατηγικές απανθρακοποίησης και αποδοτικότητας, με την εφαρμογή σχετικών έργων, αλλά και στη διερεύνηση κοινών επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία και νέες δραστηριότητες στον τομέα του dry bulk.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο σε εμπορικές πράξεις, αλλά ανοίγει τον δρόμο για μια πιο βαθιά στρατηγική σχέση, που αγγίζει την ενεργειακή μετάβαση, τις νέες τεχνολογίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο διευθύνων σύμβουλος της Costamare Bulkers, Γρηγόρης Ζήκος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επισφράγιση του deal με την Cargill, «έναν πρώτης τάξεως και σεβαστό συνεργάτη στον κλάδο».

Όπως είπε, «προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρίες».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η συνεργασία θα βοηθήσει την εταιρεία να μειώσει την έκθεσή της στην

ασταθή αγορά του trading και να εξασφαλίσει πιο σταθερά έσοδα, διατηρώντας ταυτόχρονα την πλατφόρμα CBI ως βασικό εργαλείο στο επιχειρηματικό της μοντέλο.

Από την πλευρά του, ο Jan Dieleman, πρόεδρος της Cargill Ocean Transportation, υπογράμμισε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει στην Cargill να εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες της και να συνεχίσει να αναπτύσσει τον στόλο της σε συνεργασία με την Costamare Bulkers.

Υπενθυμίζεται ότι η Costamare Bulkers δημιουργήθηκε ως spinoff της Costamare Inc. και εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Μάιο του 2025.

Στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, παρουσίασε καθαρά έσοδα 32,3 εκατ. δολάρια και καθαρή ζημία 26,5 εκατ. δολάρια, καθώς έκλεισε παλαιότερες ζημιογόνες θέσεις trading.

Επέκταση

Η εταιρεία διαθέτει στόλο 37 ιδιόκτητων πλοίων, συνολικής χωρητικότητας περίπου 3,1 εκατ.

dwt, ενώ, μέσω της πλατφόρμας CBI, διαχειριζόταν επιπλέον 39 πλοία με ναυλώσεις (ένα μέρος των οποίων περιλαμβάνεται στο deal με την Cargill).

Στρατηγικά, η Costamare Bulkers αποσύρει σταδιακά τα παλαιότερα Handysize και τα αντικαθιστά με νεότερα και μεγαλύτερα πλοία.

Στο πλαίσιο αυτό, πριν από περίπου δύο μήνες, η εισηγμένη επέστρεψε δυναμικά στη δευτερογενή αγορά capesize, αποκτώντας το 176.400 dwt «Imperator Australis» (κατασκευής 2012).

Το πλοίο, που μετονομάστηκε σε «Imperator», ανήκε στην ιαπωνική Santoku Senpaku, ενώ ήταν η πρώτη αγορά της εταιρείας μετά την απόσχισή της από τη μητρική Costamare, στο πλαίσιο στρατηγικής στροφής της εταιρείας.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την πώληση δύο παλαιότερων πλοίων και σηματοδότησε επιστροφή στις εξαγορές second hand capesize, για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2024, αξιοποιώντας τη συγκυριακή πτώση τιμών στη spot αγορά.

Με ρευστότητα 242,3 εκατ. δολαρίων και καθαρό δανεισμό μόλις 10 εκατ. δολάρια, η Costamare Bulkers δηλώνει έτοιμη να εκμεταλλευτεί αναδυόμενες ευκαιρίες, στοχεύοντας σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο μεταξύ trading και παραδοσιακής πλοιοκτησίας.

Ασπίδα

Ουσιαστικά, η συνεργασία με την Cargill αποτελεί για την Costamare Bulkers έναν τρόπο να μειώσει το ρίσκο από την ασταθή αγορά spot και ταυτόχρονα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της με την υποστήριξη ενός παγκόσμιου παίκτη.

Μάλιστα, μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση αλλά και μια «ασπίδα» απέναντι στην αστάθεια.

Η Cargill, από την πλευρά της, ενισχύει τη δυνατότητά της να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών της με μεγαλύτερη χωρητικότητα και πιο ευέλικτο στόλο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμφωνία στο πεδίο της απανθρακοποίησης, καθώς τόσο οι πλοιοκτήτες όσο και οι ναυλωτές βρίσκονται υπό πίεση να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Μέσα από έργα βελτίωσης αποδοτικότητας και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, οι δύο εταιρείες επιχειρούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και στις ανάγκες των πελατών για πιο «πράσινες» μεταφορές.