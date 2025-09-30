Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά της Υεμένης – Απομακρύνθηκε το πλήρωμα

Επίθεση δέχθηκε ολλανδικό φορτηγό πλοίο που έπλεε στον Κόλπο του Άντεν τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο ναυτικοί και το πλήρωμα του να εγκαταλείψει το κατεστραμμένο πλοίο που έπιασε φωτιά.

Ειδικότερα, το ολλανδικό φορτηγό πλοίο MV Minervagracht, το οποίο δεν είχε ζητήσει προστασία από την επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε 128 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά από το λιμάνι του Άντεν στην Υεμένη.

Είναι η πιο σοβαρή επίθεση που σημειώνεται στον Κόλπο του Άντεν, που βρίσκεται σε κάποια απόσταση από την Ερυθρά Θάλασσα, όπου αντάρτες Χούθι βύθισαν δύο πλοία τον Ιούλιο.

Το Minervagracht είχε γίνει ξανά στόχος επίθεσης – αν και χωρίς επιτυχία- στις 23 Σεπτεμβρίου στον Κόλπο του Άντεν, ο οποίος συνδέεται με την Ερυθρά Θάλασσα μέσω του Πορθμού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ που χωρίζει την Ανατολική Αφρική από την Αραβική Χερσόνησο.

Τη Δευτέρα δέχθηκε εκ νέου επίθεση. Σύμφωνα με ενημέρωση από την επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, ως αποτέλεσμα της επίθεσης ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο MV Minervagracht.

Η επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES έπειτα από σήμα που εξέπεμψε το πλοίο ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης των 19 μελών του πληρώματος (Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και υπήκοοι Σρι Λάνκα). Πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση διέσωσαν και τους 19 ναυτικούς ενώ ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Τζιμπουτί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Spliethoff, στην οποία ανήκει το πλοίο, η επίθεση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο πλοίο ενώ ένα ελικόπτερο απομάκρυνε τα 19 μέλη του πληρώματος του πλοίου, εκ των οποίων τραυματίστηκαν δύο.

Με αφορμή την επίθεση στο MV Minervagracht, η επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES προειδοποιεί ότι τα πλοία που πλέουν στην περιοχή πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Αυτού του είδους οι επιθέσεις, προστίθεται στην ενημέρωση, αποτελούν απειλή για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και για τις ζωές των ναυτικών.

Η επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στην προστασία των ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα και σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές και τοπικές αρχές διαρκώς εξετάζει την κατάσταση και είναι έτοιμη να αναλάβει δράση.