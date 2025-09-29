Άντεν: Στις φλόγες ολλανδικό φορτηγό πλοίο μετά από επίθεση – Δύο τραυματίες

Σοβαρές ζημιές υπέστη το υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο Minervagracht αφού χτυπήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό άγνωστης ταυτότητας ενώ έπλεε στον κόλπο του Άντεν, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του.

«Νωρίτερα σήμερα το πλοίο μεταφοράς γενικού φορτίου Minervagracht που περνούσε από τον Κόλπο του Άντεν, σε διεθνή ύδατα, δέχτηκε επίθεση από άγνωστης ταυτότητας εκρηκτικό μηχανισμό που προκάλεσε σοβαρές ζημιές» σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας Spliethoff, που εδρεύει στο Άμστερνταμ.

Το πλήρωμα μεταφέρεται σε γειτονικά σκάφη

Μετά την επίθεση, ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο. Δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. «Επί του παρόντος, τα 19 μέλη του πληρώματος μεταφέρονται με ελικόπτερο σε γειτονικά σκάφη», πρόσθεσε η εταιρεία.

Την ώρα της επίθεσης, το πλοίο είχε απενεργοποιημένο το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (automatic identification system, AIS), δήλωσε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey

Το πλοίο είχε τεθεί στο στόχαστρο τις 23 Σεπτεμβρίου εν πλω προς το Τζιμπουτί, σύμφωνα με την Ambrey.

Η UKMTO δήλωσε στις 23 Σεπτεμβρίου πως ένα πλοίο ανέφερε παφλασμό και τον ήχο μιας έκρηξης στην περιοχή γύρω από αυτό, 120 ναυτικά μίλα ανατολικά του Άντεν.

Δεν είναι προσώρας σαφές αν η φερόμενη ως επίθεση πραγματοποιήθηκε από τους Χούθι, συμμάχους του Ιράν, που έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από το 2023 τα οποία θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ σε αυτό που λένε πως είναι ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Πηγή: ΑΜΠΕ