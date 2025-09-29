Διπλό «στοίχημα» η ανάπτυξη μαρίνας στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Με διπλές εξελίξεις όσον αφορά την αξιοποίηση του παραθαλάσσιου μετώπου της ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών ελλιμενισμού ιδιωτικών σκαφών (μαρίνες) μπαίνει το φθινόπωρο για τη Θεσσαλονίκη.

Τα πρώτα θετικά νέα έρχονται από τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη και το «πράσινο φως» που έδωσε στην τελευταία συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή τεχνικών συμβούλων που θα συντάξουν τα τεύχη δημοπράτησης και τους όρους για τον δημόσιο, ανοιχτό διαγωνισμό, για την κατασκευή και τη λειτουργία της μαρίνας Πυλαίας.

Το «προφίλ» του έργου

Όπως αναφέρει στη «Ν» ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο διαγωνισμός για τεχνικούς συμβούλους αναμένεται να βγει στον αέρα εντός του Οκτωβρίου και στόχος είναι η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο εντός του 2026 με ΣΔΙΤ και συγκεκριμένα με τη μέθοδο της σύμβασης παραχώρησης για 45 χρόνια με option για άλλα δέκα.

Παράλληλα επισημαίνει ότι είναι η πρώτη χωροθετημένη με ΦΕΚ μαρίνα σκαφών στον Θερμαϊκό και ένα υπερτοπικό και πολύ σοβαρό έργο υποδομής, που θα καταστήσει την Πυλαία κόμβο πλωτής ψυχαγωγίας.

Το σημείο στο οποίο προβλέπεται να κατασκευαστεί η μαρίνα Πυλαίας βρίσκεται μεταξύ του Εμπορικού Πάρκου Florida 2 – Hondos Apollonia Politia και του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Η επένδυση, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, αναμένεται να είναι της τάξης των 45-50 εκατ. ευρώ και το έργο θα αφορά στην κατασκευή μαρίνας 440 θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, μεταξύ των οποίων εννέα «mega yachts», ελικοδρόμιο, καθώς επίσης και στην κατασκευή επτά κτιρίων (τεσσάρων μονώροφων και τριών διώροφων), εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών, στη διαμόρφωση 270 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και χώρων πρασίνου, κυματοθραύστη και τρεις πλωτούς προβλήτες, σε θαλάσσια ζώνη συνολικού εμβαδού 127.780 τ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου είχε υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Πυλαίας και της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, σύμβαση παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης του εν λόγω τμήματος του παραλιακού μετώπου, τόσο στη θάλασσα όσο και στο χερσαίο κομμάτι. Με τη σύμβαση αυτή δόθηκε – σημειωτέον – από το Υπουργείο Τουρισμού λύση σε μια προβληματική κατάσταση αναβολών, καθυστερήσεων και γραφειοκρατίας 12 ολόκληρων ετών από την χωροθέτησή της το 2012.

Συνεχίζει να αντιτίθεται ο Δήμος Καλαμαριάς – Προς νέο διαγωνισμό

Στο μεταξύ, ο Δήμος Καλαμαριάς συνεχίζει να αντιτίθεται στο σχέδιο του Υπερταμείου για την αξιοποίηση της Μαρίνας Καλαμαριάς (σ.σ. πιο γνωστή ως μαρίνα Αρετσούς) παρά το γεγονός ότι το αναθεωρημένο σχέδιο του Υπερταμείου προβλέπει ηπιότερη δόμηση από το αρχικό. Στην πρόσφατη παρουσίαση των σχεδίων του Υπερταμείου στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, γνωστοποίησε την πρόθεση του Υπερταμείου για δρομολόγηση του νέου διαγωνισμού μέχρι το τέλος του έτους και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες μπαίνει στην τελική ευθεία για προκήρυξη.

Το εγκεκριμένο Master Plan προβλέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μαρίνας Καλαμαριάς με ήπια δόμηση, ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των προδιαγραφών ασφαλείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως έχει γίνει γνωστό, στο νέο σχέδιο έχει μειωθεί κατά 50% ο συντελεστής δόμησης – από 0,40 μειώθηκε σε 0,20 – στη χερσαία ζώνη της μαρίνας, έχει περιοριστεί το μέγιστο ύψος των κτιρίων στα 8,5 μέτρα και προβλέπεται η δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής σε μεγάλο μέρος της χερσαίας ζώνης με ελεύθερη πρόσβαση για όλους.

Ο Δήμος Καλαμαριάς υποστηρίζει επίσης ότι δεν μπορεί να προκηρυχθεί διαγωνισμός όσο υπάρχει εκκρεμότητα στην εκδίκαση από το ΣτΕ της προσφυγής του κατά της ΣΜΠΕ του Υπερταμείου για τη μαρίνα. Το αντεπιχείρημα είναι ότι με παλαιότερη απόφασή του το ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι εφόσον ολοκληρωθεί η χωροθέτηση με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και της σχετικής ΚΥΑ, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία αξιοποίησης.

Μένει λοιπόν να αποδειχθεί στην πράξη ποιο από τα δυο σχέδια θα προχωρήσει γρηγορότερα, με το καλό σενάριο να θέλει τη Θεσσαλονίκη να αξιοποιεί διπλά το ανατολικό της θαλάσσιο μέτωπο.