Στ. Γκίκας: Ενίσχυση άγονων γραμμών και νέες πρωτοβουλίες για τα νησιά

«Το κονδύλι για τη χρηματοδότηση των άγονων γραμμών αυξήθηκε από τα 90 εκατ. ευρώ το 2019, στα 167 εκατ. ευρώ σήμερα, καλύπτοντας 77 δρομολόγια και επενδύοντας στη διασύνδεση μικρών νησιών», τόνισε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών στις Οινούσσες.

Ο κ. Γκίκας ανέδειξε τις δράσεις που υλοποιούνται για την ενίσχυση της νησιωτικής χώρας, όπως το Μεταφορικό Ισοδύναμο που θα εκσυγχρονιστεί, τις ψηφιακές υπηρεσίες για γονείς και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω του «Βαρόμετρου Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας». Αναφέρθηκε ακόμη σε πρωτοποριακά έργα, όπως το «GrecoIslands» και τα προγράμματα «Naxos Smart Island», «Τήλος – Just Go Zero» και «Αστυπάλαια – Smart & Sustainable».

Για το Μεταφορικό Ισοδύναμο ο κ. Γκίκας τόνισε ότι «το μέτρο θα εκσυγχρονιστεί, θα γίνει πιο στοχευμένο και μετά από διαβούλευση με τα νησιωτικά επιμελητήρια, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς εταίρους, θα προωθηθεί για την νομοθέτησή του.

Επιπλέον, τόνισε τη σημασία του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034 και της επικείμενης Στρατηγικής της ΕΕ για τα Νησιά, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη έχει τώρα τη μοναδική ευκαιρία να αναγνωρίσει τη νησιωτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, καθώς και Έλληνες ευρωβουλευτές της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συνάντηση, που συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ) και τον Δήμο Οινουσσών, με στόχο τον δημόσιο διάλογο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά, αποτέλεσε σημαντικό βήμα διαλόγου και προβληματισμού, όπου παρουσιάζονται οι στρατηγικές για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των μικρονησιωτικών κοινωνιών, αναλύοντας τις θεσμικές παρεμβάσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που απαιτούνται για να ανταποκριθούν τα νησιά μας στις σύγχρονες προκλήσεις.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω της Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) υποστηρίζει τη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελεί εκ των κύριων συνδιοργανωτών, δίνοντας την ευκαιρία στους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, των Κοινωνικών και Οικονομικών Φορέων, της Ακαδημαϊκής κοινότητας να εκφράσουν τις θέσεις τους και να συμμετάσχουν ενεργά στο Συνέδριο.

Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου ενσωματώθηκαν σε Διακήρυξη με την ονομασία «Διακήρυξη των Οινουσσών», η οποία – όπως δήλωσε ο κ. Γκίκας – «θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη διεκδίκηση ενός διακριτού πλαισίου για τα μικρά νησιά σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο».