Ισχυρές επιδόσεις των ελληνόκτητων ναυτιλιακών στη Wall Street

Τον παλμό της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς έδωσαν οι 31 εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στο α’ εξάμηνο του 2025, σκιαγραφώντας μια ισχυρή εικόνα με ορισμένες διακυμάνσεις.

Οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων ολοκλήρωσαν το α’ εξάμηνο του

2025 με συγκεντρωτικά έσοδα που ξεπέρασαν τα 4,17 δισ. δολ. και καθαρά κέρδη άνω του 1,8

δισ. δολ., επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της ελληνικής ναυτιλίας στις διεθνείς αγορές.

Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, την αυξημένη μεταβλητότητα των ναύλων και τις νέες

περιβαλλοντικές απαιτήσεις, οι περισσότερες εταιρείες παρέμειναν κερδοφόρες, με το πρόσημο να είναι ξεκάθαρα θετικό για τον κλάδο.

Από τη μία πλευρά, ο κλάδος μεταφοράς ενέργειας (LNG/LPG carriers και δεξαμενόπλοια) κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις.

Στον αντίποδα, οι εταιρείες containerships κινήθηκαν σε πιο περιορισμένη πορεία, αντανακλώντας τις ανακατατάξεις στο διεθνές εμπόριο και στη μεταβλητότητα των ναύλων.

Στα bulk carriers, παραδοσιακό «χαρτί» των Ελλήνων πλοιοκτητών, κυριάρχησε -σε μεγάλο βαθμό- μια στασιμότητα.

H εικόνα ανά εταιρεία

Star Bulk Carriers: H μετοχή της εισηγμένης ναυτιλιακής εταιρείας, συμφερόντων του Πέτρου Παππά, κατέγραψε έσοδα ύψους 478 εκατ. δολ., έναντι 612,2 εκατ. δολ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ σε επίπεδο β’ τριμήνου τα έσοδα έφτασαν τα 247,4 εκατ. δολ., από 352,8 εκατ.

δολ. έναν χρόνο πριν. Η Star Bulk Carriers διαχειρίζεται 145 bulk carriers, η κεφαλαιοποίηση (market cap) της εταιρείας ανέρχεται σε 2,20 δισ. δολ. και η αξία λειτουργικών δραστηριοτήτων (enterprise value) σε 3,16 δισ. δολ.

Costamare: Θετικά πρόσημα και για την εταιρεία του εφοπλιστή Κωστή Κωνσταντακόπουλου, η οποία έκλεισε το α’ εξάμηνο του 2025 με ισχυρή κερδοφορία, νέες παραγγελίες, αλλά και την απόσχιση του κλάδου των bulk carriers σε νέα εταιρεία. Η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή αύξησε τόσο την κερδοφορία της όσο και τα έσοδά της. Ειδικότερα, στο α’ εξάμηνο εμφάνισε έσοδα 428 εκατ. δολ., ενώ κατέγραψε κέρδη 218 εκατ. δολ. Ο στόλος της αποτελείται από 68 containerships, ενώ η κεφαλαιοποίηση φτάνει το 1,50 δισ. δολ. και το enterprise value αγγίζει τα 2,6 δισ. δολ.

Costamare Bulkers: Στο μεταξύ, στο α’ εξάμηνο η αποσχισθείσα (308 εκατ. δολ. το market cap και 547 εκατ. δολ. enterprise value) εμφάνισε καθαρά έσοδα 32,3 εκατ. δολ. και καθαρή ζημία 26,5 εκατ. δολ. Η εταιρεία έχει στόλο 37 ιδιόκτητων πλοίων ξηρού φορτίου και την πλατφόρμα (CBI) που διαχειρίζεται επιπλέον 39 πλοία μέσω ναυλώσεων.

Danaos Corp.: Σε ό,τι αφορά την εταιρεία συμφερόντων του δρ. Ιωάννη Κούστα, σημειώθηκαν έσοδα 515,4 εκατ. δολ., από 499,7 εκατ. δολ. έναν χρόνο πριν. Παράλληλα, τα κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 230,3 εκατ. δολ. Η Danaos έκλεισε το εξάμηνο με 3,6 δισ. δολ. συμβασιοποιημένα έσοδα και ο στόλος της αριθμεί 74 containerships και 10 capesize bulk carriers. Το market cap ανέρχεται σε 1,68 δισ. δολ., ενώ η αξία λειτουργικών δραστηριοτήτων σε 1,79 δισ. δολ.

Navios Maritime Partners: Η εταιρεία συμφερόντων Αγγελικής Φράγκου έχει οικοδομήσει πολύ ισχυρά οικονομικά θεμέλια, καθώς στο α’ εξάμηνο παρουσιάζει έσοδα 631,7 εκατ. δολ., συμβασιοποιημένα έσοδα 3,7 δισ. δολ., ενώ η αξία του διαφοροποιημένου στόλου των 173

πλοίων ανέρχεται σε 6,1 δισ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 112 εκατ. δολ., ενώ η κεφαλαιοποίηση αγγίζει το 1,4 δισ. δολ.

Global Ship Lease: Ισχυρά αποτελέσματα παρουσίασε και η ναυτιλιακή συμφερόντων του

Γιώργου Γιουρούκου, η οποία διαθέτει 71 containerships. Τα καθαρά κέρδη στο α’ εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 22,21% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (214,1 εκατ. δολ., έναντι 175,1 εκατ. δολ. πέρυσι) και τα έσοδα ανήλθαν σε 382,8 εκατ. δολ., αυξημένα κατά 8% έναντι των 354,6 εκατ. δολ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα στοιχεία για την GSL δείχνουν

ότι το market cap ανέρχεται σε 1,14 δισ. δολ., ενώ η αξία λειτουργικών δραστηριοτήτων σε

1,47 δισ. δολ.

Tsakos Energy Navigation: Η ρότα ισχυρής κερδοφορίας συνεχίστηκε για την εταιρεία,

συμφερόντων του Νίκου Τσάκου. Στο α’ εξάμηνο του 2025, η TEN παρουσίασε έσοδα 390,4

εκατ. δολ. και καθαρά κέρδη 64,5 εκατ. δολ. Η εταιρεία έχει market cap ύψους 690 εκατ. δολ. και enterprise value 2,05 δισ. δολ., ενώ ο στόλος της αποτελείται από 82 πλοία και τρέχει πρόγραμμα 21 νεότευκτων.

Dorian LPG: Αντίστοιχη εικόνα και για την εταιρεία συμφερόντων Γιάννη Χατζηπατέρα, η οποία κατέγραψε καθαρά κέρδη 10,1 εκατ. δολ. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 84,2 εκατ. δολ. Η εταιρεία με κεφαλαιοποίηση ύψους 1,33 δισ. δολ. και enterprise value 1,74 δισ. δολ.,

διαθέτει έναν στόλο 26 πλοίων VLGCs, συνολικής μεταφορικής ικανότητας άνω των 2 εκατ. Cbm.

Diana Shipping: Η εταιρεία συμφερόντων Σεμιράμιδος Παληού ανακοίνωσε θετικά οικονομικά

αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της στην κερδοφορία, παρά τη συγκρατημένη

πορεία των ναύλων στον τομέα των bulkers. Σε επίπεδο εξαμήνου, η εταιρεία παρουσίασε καθαρά κέρδη 7,5 εκατ. δολ., ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 109,6 εκατ. δολ. Η κεφαλαιοποίηση ανέρχεται σε 205 εκατ. δολ. και το enterprise value σε 541 εκατ. δολ.

Safe Bulkers: Παρά τις πιέσεις και την έντονη γεωπολιτική αστάθεια που κυριαρχεί στις διεθνείς αγορές, η εταιρεία διατήρησε την κερδοφορία της κατά το α’ εξάμηνο του 2025. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 130,1 εκατ. δολ., ενώ για την ίδια περίοδο τα κέρδη ανήλθαν σε 8,9 εκατ. δολ. Η εισηγμένη, συμφερόντων Πόλυ Β. Χατζηιωάννου, έχει market cap ύψους 471 εκατ. δολ. και enterprise value 906 εκατ. δολ.

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Με ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης και τεράστιο άλμα που

αγγίζει το 250% στα κέρδη κινήθηκε το α’ εξάμηνο 2025 για την εταιρεία, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη. Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου, τα έσοδα της CCEC διαμορφώθηκαν σε 213,5 εκατ. δολ. (αύξηση 34,9%). Για την ίδια περίοδο τα κέρδη της ανήλθαν σε 62,7 εκατ. δολ. από 17,9 εκατ. δολ. που ήταν το 2024 (+249,9%). Παράλληλα, το market cap της εταιρείας ανέρχεται σε 1,30 δισ. δολ., ενώ η αξία λειτουργικών δραστηριοτήτων σε 3,51 δισ. δολ.

Dynagas LNG Partners: Σε ό,τι αφορά τη ναυτιλιακή (συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου), η οποία διαχειρίζεται έξι LNG carriers, καταγράφηκε κερδοφορία 27,3 εκατ. δολ. σε επίπεδο εξαμήνου, ενώ τα έσοδα το ίδιο διάστημα διαμορφώθηκαν σε 77,7 εκατ. δολ. Την ίδια ώρα, η κεφαλαιοποίηση ανέρχεται σε 132 εκατ. δολ. και το enterprise value σε 353 εκατ. δολ.

EuroDry: Η εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά συμφερόντων Αριστείδη Πίττα, κατέγραψε καθαρά έσοδα 20,5 εκατ. δολ. (-35,7%), με ζημία που αναλογεί στους μετόχους 6,8 εκατ. δολ. Η πτώση -σύμφωνα με την εταιρεία- οφείλεται κυρίως στους χαμηλότερους ναύλους. Η EuroDry ελέγχει 12 bulk carriers, ενώ έχει market cap 34,7 εκατ. δολ. και enterprise value 130 εκατ. δολ.

Euroseas: Αντίθετα, με φόντο μια αγορά containerships που κινείται σε υψηλά επίπεδα και

ευνοεί ιδιαίτερα το τμήμα των feeder πλοίων, η Euroseas -επίσης συμφερόντων του Αρ. Πίττα- ανακοίνωσε καθαρά έσοδα 113,6 εκατ. δολ., καθαρά κέρδη 66,8 εκατ., ενώ το market cap της

Euroseas ανέρχεται σε 435 εκατ. δολ. και η αξία λειτουργικών δραστηριοτήτων σε 562 εκατ. δολ.

Euroholdings: Η εισηγμένη στο Nasdaq κατέγραψε στο εξάμηνο καθαρά έσοδα 5,8 εκατ. δολ.

και καθαρά κέρδη 11,9 εκατ. δολ. Πρόεδρος και CEO είναι ο Αριστείδης Πίττας, ενώ το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο της εταιρείας αποκτήθηκε από τη Marla Investments, της οικογένειας Μαριάννας Λάτση. H spinoff της Euroseas έχει market cap 20,3 εκατ. δολ. και enterprise value 22,1 εκατ. δολ.

Globus Maritime Limited: Με έσοδα 18,2 εκατ. δολ. στο εξάμηνο και κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 5,2 εκατ. δολ. η εισηγμένη, συμφερόντων της οικογένειας Φειδάκη, συνεχίζει να βλέπει θετικές προοπτικές στην αγορά ξηρού φορτίου. Η εταιρεία διαχειρίζεται έναν στόλο από εννέα bulk carriers έχει κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. δολ. και enterprise value 106 εκατ. δολ.

C3is: Συνολικά έσοδα 180 εκατ. δολ. και καθαρά κέρδη ύψους 62 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2025 συνθέτουν την εικόνα των τριών εισηγμένων στην Αμερική ναυτιλιακών εταιρειών συμφερόντων Χάρη Βαφειά. Tα καθαρά κέρδη για τη C3is ήταν 2,6 εκατ. δολ., τα έσοδα 19,4 εκατ. δολ. και τα κέρδη ανά μετοχή 0,52 δολ. (2,32 εκατ. δολ. το market cap και 109 εκατ. δολ. enterprise value).

Imperial Petroleum: Την ίδια ώρα τα έσοδα της εταιρείας συμφερόντων Χάρη Βαφειά ανήλθαν

σε 68,4 εκατ. δολ. και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 24,1 εκατ. δολ. (174 εκατ. δολ. το market cap και -37 εκατ. δολ. enterprise value).

StealthGas: Τέλος, η ναυτιλιακή επίσης συμφερόντων Χάρη Βαφειά σημείωσε καθαρά κέρδη

34,5 εκατ. δολ. έναντι 43,5 εκατ. δολ. το 2024, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 89,3 εκατ. δολ. (250 εκατ. δολ. το market cap και 196 εκατ. δολ. enterprise value).

OceanPal: H εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Παληού, που διαχειρίζεται έναν στόλο πέντε bulk carriers, εμφάνισε έσοδα 6,2 εκατ. δολ. και καθαρή ζημιά 10,4 εκατ. δολ. στο εξάμηνο. Η εταιρεία έχει αυτή τη στιγμή κεφαλαιοποίηση 8,6 εκατ. δολ. και enterprise value

-17,1 εκατ. δολ.

Okeanis Eco Tankers: Από την πλευρά της, η ναυτιλιακή του Ομίλου Αλαφούζου συνέχισε την κερδοφόρα ρότα. Για το α’ εξάμηνο του έτους η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 174,1 εκατ. δολ. και κέρδη 39,4 εκατ. δολ. Η εταιρεία έχει κεφαλαιοποίηση 950 εκατ. δολ. και enterprise value 1,52 δισ. δολ.

Performance Shipping: Με κέρδη 38,5 εκατ. δολ. στο εξάμηνο και έσοδα 60 εκατ. δολ., η εταιρεία, συμφερόντων Αλίκης Παληού, συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή απόδοση. Η Performance ελέγχει συνολικά επτά tankers, ενώ έχει κεφαλαιοποίηση 24,4 εκατ. δολ. και enterprise value -28,6 εκατ. δολ.

Pyxis Tankers: Η ναυτιλιακή συμφερόντων του Βαλέντιου Βαλέντη, η οποία διαχειρίζεται τέσσερα πλοία (τρία tankers και ένα bulk carrier), είχε στο εξάμηνο καθαρά έσοδα 18,7 εκατ.

δολ. και καθαρή ζημιά 1,3 εκατ. δολ. Η εισηγμένη καταγράφει κεφαλαιοποίηση 30 εκατ. δολ. και

enterprise value 70 εκατ. δολ.

Seanergy Maritime: Η εταιρεία συμφερόντων του Σταμάτη Τσαντάνη έχει market cap 182 εκατ. δολ., ενώ η αξία λειτουργικών δραστηριοτήτων ανέρχεται σε 465 εκατ. δολ. H εταιρεία κατέγραψε καθαρά έσοδα 61,7 εκατ. δολ., ενώ σημειώθηκε net loss 4 εκατ. δολ. στο εξάμηνο. Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από 21 capesize bulk carriers.

United Maritime Corporation: Από την πλευρά της, η ναυτιλιακή, επίσης συμφερόντων Σταμάτη Τσαντάνη, κατέγραψε καθαρά έσοδα 20,2 εκατ. δολ. Οι καθαρές ζημιές και οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές για το πρώτο εξάμηνο ήταν 3,5 εκατ. δολ. και 4,2 εκατ. δολ. αντίστοιχα. Η εταιρεία λειτουργεί έναν στόλο επτά bulk carriers, έχει κεφαλαιοποίηση 16 εκατ. δολ. και enterprise value 96 εκατ. δολ.

Ιcon Energy: Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας συμφερόντων Ισμήνης Παναγιωτίδη, διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. δολ. στο εξάμηνο, ενώ καταγράφηκε καθαρή ζημιά 3,6 εκατ. στο ίδιο διάστημα. Η εταιρεία διαθέτει δύο φορτηγά πλοία, έχει κεφαλαιοποίηση 4,5 εκατ. δολ. και

enterprise value 37 εκατ. δολ.

Toro Corp.: Η εισηγμένη στο Nasdaq συμφερόντων του Πέτρου Παναγιωτίδη, κατέγραψε έσοδα 5,5 εκατ. δολ. και κέρδη 1,4 εκατ. δολ. στο α’ τρίμηνο (δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη αποτελέσματα εξαμήνου). H Toro καταγράφει market cap 62 εκατ. δολ. και enterprise value 31 εκατ. δολ.

Castor Maritime: Αντίστοιχα, η εταιρεία επίσης συμφερόντων Πέτρου Παναγιωτίδη δεν έχει δημοσιεύσει αποτελέσματα εξαμήνου. Κατά το α’ τρίμηνο η εταιρεία είχε έσοδα 11,3 εκατ. δολ. και ζημιά 22,3 εκατ. δολ. Η Castor η οποία διαχειρίζεται 13 πλοία, 11 bulk carriers και δύο containerships, έχει market cap 20 εκατ. δολ. και enterprise value 17 εκατ. δολ.

Top Ships: Όσον αφορά τη ναυτιλιακή η οποία ελέγχει έναν στόλο οκτώ tankers (κεφαλαιοποίηση 28 εκατ. δολ. και enterprise value 286 εκατ. δολ.), τα αποτελέσματα αφορούν το 2024. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, συμφερόντων Ευάγγελου Πιστιόλη, μειώθηκαν στα 5,03 εκατ. δολ. πέρυσι, από 6,06 εκατ. δολ. το 2023, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν στα 86,12 εκατ. δολ.

Τέλος, σημειώνεται πως οι Robin Energy και Rubico εισήχθησαν πρόσφατα στο αμερικανικό χρηματιστήριο και δεν έχουν ανακοινώσει οικονομικά αποτελέσματα.