Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου στον Πειραιά

Με επίκεντρο το θέμα «Κίνδυνοι της Θαλάσσιας Αποστολής, υπό νέα οπτική γωνία», ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει το 11ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου.

Το Συνέδριο, που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια, έχει καθιερωθεί ως κορυφαίο επιστημονικό γεγονός στον τομέα του ναυτικού δικαίου, ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς, δικαστές, δικηγόρους, ναυτιλιακούς φορείς και δημόσιους λειτουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις εργασίες θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 40 διακεκριμένοι ομιλητές και συντονιστές, με δυνατότητα παρακολούθησης και εξ αποστάσεως. Την έναρξη του Συνεδρίου θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ηλίας Κλάππας.