Παρθενικό ταξίδι για το νεότευκτο «MV Privacy»

Η Sea Pioneer Shipping, συμφερόντων Βασίλη Μπακολίτσα, γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο με το πρώτο ταξίδι του νεότευκτου «MV Privacy», σε συνεργασία με τον ναυλωτή Amaggi S.A..

Στο παρθενικό του δρομολόγιο, το πλοίο προσέγγισε το λιμάνι του Paranaguá στη Βραζιλία, όπου φορτώθηκαν με ασφάλεια σχεδόν 70.000 μετρικοί τόνοι σόγιας χύδην.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη μεταφορά υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της ναυτιλίας στη σύνδεση της βραζιλιάνικης αγροτικής βιομηχανίας με τις διεθνείς αγορές, ενώ αναδεικνύει τον επαγγελματισμό, την ανθεκτικότητα και το ομαδικό πνεύμα που χαρακτηρίζουν τη Sea Pioneer.

Σήμερα ο στόλος της εταιρείας αριθμεί 14 πλοία (bulk carriers και δεξαμενόπλοια), ενώ ακόμη τέσσερα νεότευκτα βρίσκονται υπό ναυπήγηση και αναμένεται να παραδοθούν έως το 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της παρουσία στις θαλάσσιες μεταφορές.