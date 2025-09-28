Logo Image

ARGO: Η πυρηνική ενέργεια στο προσκήνιο της ναυτιλίας

Ναυτιλία

Ανάγκη συντονισμού πυρηνικού, ναυτιλιακού και περιβαλλοντικού πλαισίου

Η Αθήνα φιλοξένησε το φόρουμ ARGO: Νέα Πυρηνική Ενέργεια για την Ελληνική Ναυτιλία. Ο Ιωάννης Κουράσης, senior nuclear engineer στην εταιρεία CORE POWER UK, τόνισε ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να ξεπεράσει τα συμβατικά καύσιμα, προσφέροντας τον υψηλότερο συντελεστή χωρητικότητας στην ηλεκτροπαραγωγή.

Ο Thomas Davies, Director of Analytics στην εταιρεία CORE POWER, όπου ηγείται της ομάδας ανάλυσης επεσήμανε ότι οι πλωτές πυρηνικές μονάδες μπορούν να ενισχύσουν την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, με την Ελλάδα σε πλεονεκτική θέση να ηγηθεί της μετάβασης.

Έγινε αναφορά στην εκρηκτική αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συντονισμού πυρηνικού, ναυτιλιακού και περιβαλλοντικού πλαισίου. Τέλος, ο Chris Wiernicki, CEO του ABS, δήλωσε ότι «η πυρηνική ναυτιλία δεν είναι μακρινό μέλλον, αλλά στόχος που επιδιώκουμε ήδη».

