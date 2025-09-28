Logo Image

Στ. Γκίκας: Αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική

Δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΟΗΕ στη διαχείριση των ροών

Την προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών υπογράμμισε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, στη συνάντησή του με τη βοηθό ύπατη αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Ruvendrini Menikdiwela.

Κατά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της UNHCR για την Ευρώπη, Philippe Leclerc, επιβεβαιώθηκε η δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΟΗΕ στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Η UNHCR εξέφρασε ευχαριστίες προς το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, αναγνωρίζοντας την αφοσίωσή του. Ο κ. Γκίκας τόνισε ότι η χώρα μας έχει δεχθεί τον μεγαλύτερο αντίκτυπο από τη μεταναστευτική κρίση στην Ε.Ε., ενώ υπενθύμισε ότι, την τελευταία δεκαετία, το Λιμενικό έχει διασώσει πάνω από 260.000 ανθρώπινες ζωές.

