Διχάζει τη διεθνή αγορά το νέο τέλος κρουαζιέρας

Διαφορετικές προσεγγίσεις και προβληματισμό προκαλεί η επιβολή του νέου ανταποδοτικού τέλους αποβίβασης κρουαζιέρας στην Ελλάδα, που φτάνει μέχρι και τα 20 ευρώ το άτομο για τους δύο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο.

Από τη μια, η Royal Caribbean Group, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους κρουαζιέρας στον

κόσμο, επικροτεί την ανταποδοτικότητα του μέτρου, ενώ στον αντίποδα η MSC ζητά διαφάνεια

στη διάθεση των εσόδων.

Επειδή και οι δύο όμιλοι είναι μέλη της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA), η «Ν» ήρθε σε επικοινωνία με την εκπρόσωπό της στην Ελλάδα, Μαρία Δεληγιάννη, η οποία δήλωσε ότι «η Ένωση αναγνωρίζει την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών από την πολιτεία, αλλά αναμένει να υπάρξει διαφάνεια και συντονισμός στην αξιοποίηση των εσόδων από τα νέα τέλη αποβίβασης επιβατών κρουαζιέρας σε νησιωτικούς προορισμούς».

Συγκεκριμένα, η Royal Caribbean Group, μέσω του αναπληρωτή αντιπροέδρου Κυβερνητικών

Υποθέσεων, Alessandro Carollo, χαιρέτισε την ομαλή μετάβαση και την ανταποδοτικότητα του

μέτρου, προς όφελος των υποδομών και τοπικών κοινωνιών και αυτό κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τους υπουργούς Ναυτιλίας και Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια και Όλγα Κεφαλογιάννη αντίστοιχα.

Αντίθετα, ο στρατηγικός σύμβουλος της MSC, Κυριάκος Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, έκανε λόγο για τις αρνητικές αντιδράσεις των επιβατών και απουσία διαφάνειας στη διάθεση των εσόδων για λιμενικές υποδομές από το νέο τέλος αποβίβασης κρουαζιέρας.

Τόνισε, παράλληλα, την ανάγκη για ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο, που θα αναδείξει νέους προορισμούς και θα θωρακίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας.

Πάντως, η κυβέρνηση διαμηνύει, μέσω των υπουργών Ναυτιλίας και Τουρισμού, ότι η

κρουαζιέρα αποτελεί στρατηγικό τομέα, με επενδύσεις σε υποδομές, διεύρυνση προορισμών και πράσινη μετάβαση, με πραγματικά ανταποδοτική ανάπτυξη, μέσω του νέου τέλους.

Αρνητικοί οι επιβάτες

Ο στρατηγικός σύμβουλος της MSC, Κυριάκος Αναστασιάδης, σημείωσε ότι το νέο τέλος αποβίβασης είναι αυξημένο και φτάνει τα 20 ευρώ το άτομο σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, ενώ επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και διαφάνειας στη διαχείριση των ανταποδοτικών τελών.

Παράλληλα, ζήτησε εθνικό σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης για την κρουαζιέρα και με σωστό σύστημα αφιξο-αναχωρήσεων των πλοίων σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, τα σχόλια που λαμβάνει η MSC από τους επιβάτες είναι ιδιαιτέρως αρνητικά, καθώς το τέλος των 20 ευρώ ανά άτομο σε Μύκονο και Σαντορίνη επιβαρύνει επιπλέον το κόστος τους ταξιδιού τους και άλλαξε τον προϋπολογισμό τους.

Πρόσθεσε ότι: «Μια τετραμελής οικογένεια καλείται να πληρώσει 160 ευρώ επιπλέον, για να επισκεφθεί αυτά τα δύο νησιά, ποσό που θα μπορούσε να δαπανηθεί σε τοπικές επιχειρήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τα έσοδα κατευθύνονται σε ταμείο «χωρίς να είναι σαφές πώς αξιοποιούνται σε υποδομές και έργα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Σαντορίνη διαθέτει ήδη αποτελεσματικό σύστημα αφιξο-αναχωρήσεων, επομένως το πρόβλημα δεν είναι ο υπερκορεσμός, αλλά η διαχείριση και ο σωστός σχεδιασμός της κρουαζιέρας.

Πάντως, στο ίδιο μήκος κύματος με τον στρατηγικό σύμβουλο της MSC, Κυριάκο Αναστασιάδη,

κινήθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και ανώτατος διευθυντής Επιχειρήσεων της Celestyal, καπτ. Γιώργος Κουμπενάς, ο οποίος χαρακτήρισε το νέο τέλος κρουαζιέρας «ανορθόδοξο» στον σχεδιασμό του.

Μιλώντας στο 8ο Συνέδριο Υποδομών-Μεταφορών, τόνισε ότι τα έσοδα δεν είναι βέβαιο πως θα κατευθυνθούν σε έργα υποδομών, ενώ επεσήμανε την ανάγκη για στοχευμένες επενδύσεις και εθνικό στρατηγικό σχέδιο.

Όπως σημείωσε, δεκάδες ελληνικά λιμάνια δέχονται κρουαζιερόπλοια, αλλά τα περισσότερα υστερούν σε υποδομές.

Ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε 6-7 προορισμούς, αλλά πρέπει να αναδείξει και νέες περιοχές, με κατάλληλες υποδομές, οδικό δίκτυο, πρόσβαση σε αρχαιολογικούς χώρους και δυνατότητες εστίασης.

«Στόχος μας είναι να δούμε αν μεγάλα κρουαζιερόπλοια, με 4.500 επιβάτες, μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς ταλαιπωρία και γι’ αυτό έχουμε εντάξει 20 νέους προορισμούς σε τριετές

πλάνο», ανέφερε.

Είπε ότι η MSC, με επτά πλοία στη Μεσόγειο, πραγματοποίησε το 2025 περίπου 270 προσεγγίσεις σε ελληνικούς προορισμούς, ενώ η θυγατρική Explora Journeys, που προσφέρει πολυτελή εμπειρία κρουαζιέρας τύπου yacht, πραγματοποίησε 80 προσεγγίσεις.

Συνολικά, τόνισε ότι η εταιρεία μετέφερε μέχρι τώρα, το 2025, ένα εκατομμύριο επιβάτες στην Ελλάδα, ενώ υλοποιεί home porting από τον Πειραιά, με δύο κρουαζιερόπλοια της MSC και ένα της Explora.

Ενδιαφέρον για το Λαύριο

Ο ίδιος, μιλώντας στη «Ν», επιβεβαίωσε, επίσης, το ενδιαφέρον της MSC, μέσω της Cruise

Terminal Investment Limited SARL, για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στο λιμάνι του Λαυρίου, συμμετέχοντας στην κοινοπραξία του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου.

«Πιστεύουμε στο τουριστικό προϊόν της Ελλάδας και στο τι μπορεί να προσφέρει με σωστό

προγραμματισμό», ανέφερε.

Στήριξη στο νέο τέλος

Την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς επιβολής τέλους κρουαζιέρας στην Ελλάδα χαιρέτισε ο αναπληρωτής αντιπρόεδρος Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group, Alessandro Carollo, κατά τη συνάντησή του την Παρασκευή με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, και την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Κατά τη σύσκεψη εργασίας με αντικείμενο την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το νέο τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα κατευθύνονται στην ενίσχυση των υποδομών, την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού.

Ο κ. Carollo στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ανάπτυξης υποδομών homeporting στον Πειραιά, οι οποίες μπορούν να αναδείξουν την Αθήνα σε city break προορισμό, καθ’ όλη τη

διάρκεια του έτους.

Όπως τόνισε, η ενίσχυση του homeporting θα συμβάλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας νέων προορισμών, στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και στη δημιουργία νέων κατηγοριών επισκεπτών.

Τη σημασία της κρουαζιέρας ως πολλαπλασιαστή ισχύος για την ελληνική οικονομία και τα

νησιά υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης

Κικίλιας, τονίζοντας ότι στρατηγικός στόχος είναι η αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και η διεύρυνση σε νέους προορισμούς.

Όπως ανέφερε, «η διάχυση της κίνησης σε περισσότερα λιμάνια ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα».

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα έσοδα από το νέο τέλος κρουαζιέρας κατανέμονται ισότιμα: ένα τρίτο στις τοπικές κοινωνίες, ένα τρίτο στο ΥΝΑΝΠ και ένα τρίτο στο υπουργείο Τουρισμού, διασφαλίζοντας πραγματικά ανταποδοτική ανάπτυξη.

Από την πλευρά της, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επισήμανε ότι η βιώσιμη

διαχείριση της κρουαζιέρας και η πράσινη μετάβαση αποτελούν κρίσιμους άξονες.

Έθεσε ως προτεραιότητες την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, το άνοιγμα νέων προορισμών, την προσέλκυση μικρότερων high-end πλοίων και την ανάπτυξη θεματικών εμπειριών, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMOs) για την ομαλή διαχείριση των ροών.