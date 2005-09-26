Μαρία Αγγελικούση: Παράδοση, κοινωνική προσφορά και όραµα

Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς και δυναµικούς κλάδους στην παγκόσµια οικονοµία, µε τον ελληνικό τοµέα να διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο, καθώς η Ελλάδα παραµένει από τους µεγαλύτερους παίκτες στο διεθνές εµπόριο.

Η ελληνική ναυτιλία είναι βασισµένη κυρίως στη διαχείριση πλοίων που µεταφέρουν εµπορεύµατα και καύσιµα σε παγκόσµια κλίµακα, ενώ το λιµενικό σύστηµα, η ναυτιλιακή χρηµατοδότηση και οι ναυτιλιακές υπηρεσίες ενισχύουν σηµαντικά την εθνική οικονοµία. Παρά τις προκλήσεις, ο κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης, προσαρµοζόµενος στις σύγχρονες ανάγκες και τις εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας και της βιωσιµότητας.

Στο επίκεντρο αυτής της εξέλιξης βρίσκεται η Μαρία Αγγελικούση, η γυναίκα – ηγέτιδα πίσω από έναν ναυτιλιακό κολοσσό, που δεν είναι απλώς η κληρονόµος µιας ιστορικής ναυτιλιακής οικογένειας, αλλά µια ηγετική µορφή της σύγχρονης ναυτιλίας, που συνεχίζει το έργο των προηγούµενων δύο γενεών.

Κόρη του αείµνηστου εφοπλιστή Γιάννη Αγγελικούση και εγγονή του Αντώνη Αγγελικούση, η Μαρία Αγγελικούση εκπροσωπεί επάξια την τρίτη γενιά µιας δυναστείας που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγµα της στην ελληνική και παγκόσµια ναυτιλία.

Παρά τις ρίζες της στον επιχειρηµατικό κόσµο, η Μαρία Αγγελικούση ακολούθησε αρχικά διαφορετικό µονοπάτι, σπουδάζοντας Ιατρική στη Μεγάλη Βρετανία. Ως γιατρός, εργάστηκε σε ανθρωπιστικές αποστολές στην Αφρική. Αυτή η εµπειρία, όπως παραδέχτηκε η ίδια, της χάρισε σηµαντικές δεξιότητες στην κατανόηση και τη διαχείριση των ανθρώπων – ικανότητες που αποδείχθηκαν καθοριστικές όταν κλήθηκε να αναλάβει τα ηνία του οικογενειακού Οµίλου.

Αναλαμβάνοντας το τιμόνι

Μετά τον θάνατο του πατέρα της το 2021, η Μαρία Αγγελικούση ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο του ναυτιλιακού κολοσσού Angelicoussis Group, ο οποίος αποτελείται από τις εταιρείες Maran Tankers Management, Maran Gas Maritime, Maran Dry Management και Maran Shuttle Tankers. Σήµερα, ο Όµιλος διαθέτει έναν πανίσχυρο στόλο που αριθµεί περίπου 160 πλοία, ενώ περισσότερα από 22 ακόµη ναυπηγούνται, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχή στρατηγική επέκταση και ανανέωση της εταιρείας. Ο στόλος της καλύπτει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων – από δεξαµενόπλοια µέχρι πλοία µεταφοράς υγροποιηµένου φυσικού αερίου και φορτηγών ξηρού φορτίου.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της διοίκησής της είναι η συνειδητή επιλογή να διατηρεί µεγάλο µέρος του στόλου υπό ελληνική σηµαία. Από τα 480 πλοία άνω των χιλίων GT που φέρουν την ελληνική σηµαία, τα 120 ανήκουν στον Όµιλο Αγγελικούση, αντιπροσωπεύοντας το 25% (σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου – Μάρτιος 2025).

Αυτή η επιλογή αποτελεί δήλωση στήριξης στην Ελλάδα και στην εγχώρια ναυτιλιακή πολιτική, και επιβεβαιώνει το βαθύ αίσθηµα ευθύνης που διακατέχει τη Μαρία Αγγελικούση απέναντι στη χώρα της. Έχει επανειληµµένα καταστήσει σαφές ότι ο Όµιλος Αγγελικούση είναι και θα παραµείνει µια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση. Kάτι που αντικατοπτρίζεται και στην απόφασή της να ονοµάσει το διπλού καυσίµου σούπερ τάνκερ «Antonis I. Angelicoussis», το οποίο βραβεύτηκε ως «Πλοίο της Χρονιάς» στα Lloyd’s List Greek Shipping Awards το 2023, προς τιµήν του παππού της, και το πρώτο σύγχρονο πλοίο µεταφοράς υγροποιηµένου φυσικού αερίου προς τιµήν του πατέρα της, Γιάννη Α. Αγγελικουση.

Επένδυση στη νέα γενιά Ελλήνων ναυτικών

Επιπλέον, ο Όµιλος επενδύει ουσιαστικά και στη νέα γενιά Ελλήνων ναυτικών. Ετησίως απορροφά περισσότερους από 800 νέους Έλληνες δόκιµους. Πρόκειται για µια από τις µεγαλύτερες επενδύσεις στην ελληνική ναυτική εκπαίδευση, αποδεικνύοντας πως η Αγγελικούση κοιτάζει πέρα από τους αριθµούς στο ανθρώπινο δυναµικό.

Η Μαρία Αγγελικούση είναι µια ηγετική µορφή που συνδυάζει τις αξίες της παράδοσης, την κοινωνική προσφορά και το όραµα για ένα βιώσιµο επιχειρηµατικό µέλλον. Μια γυναίκα που, παρότι προέρχεται από µια ισχυρή οικογένεια, κατάφερε να χτίσει τον δικό της δρόµο µε ήθος, διορατικότητα και πίστη στην Ελλάδα.

To όραμα

«Το επιχειρηματικό μου όραμα για τον Όμιλο Αγγελικούση εστιάζει στη διατήρηση της παράδοσης που μας χαρακτηρίζει: κορυφαίες υπηρεσίες, ανθρωποκεντρική κουλτούρα και επιχειρησιακή αριστεία – παραμένοντας μπροστά από τις εξελίξεις της αγοράς.

Λαμβάνουμε στρατηγικές αποφάσεις με γνώμονα τις θεμελιώδεις αξίες μας, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ανθεκτικότητα του στόλου, καθώς και στη μακροπρόθεσμη επιτυχία του Ομίλου και του ανθρώπινου δυναμικού του. Είμαστε μια εταιρεία που επενδύει στις μακροχρόνιες συνεργασίες και τις καλλιεργεί με συνέπεια. Οι στρατηγικές μας σχέσεις με κορυφαίους εταίρους -όπως ναυλωτές, τράπεζες και ναυπηγεία- αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας μας.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας μας. Η ταυτότητά μας διαμορφώνεται από μια ομάδα αφοσιωμένων και σκληρά εργαζόμενων στελεχών. Παρά την παγκόσμια παρουσία μας, η καρδιά μας παραμένει σταθερά στην Ελλάδα. Διατηρούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων ναυτικών στην Ελλάδα και απασχολούμε περίπου 2.500 Έλληνες αξιωματικούς σε έναν στόλο που φέρει ελληνική σημαία σε ποσοστό άνω του 75% .

Είμαι επίσης ιδιαίτερα υπερήφανη για το Ίδρυμα “Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης” – μια φιλανθρωπική οργάνωση που ίδρυσε ο πατέρας μου το 2013 και που στηρίζει τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή και τον πολιτισμό στην Ελλάδα.

Είμαι απολύτως βέβαιη για το μέλλον του Ομίλου Αγγελικούση. Θα συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε στην ελληνική και παγκόσμια ναυτιλιακή σκηνή».