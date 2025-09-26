Κρουαζιέρα: Στο επίκεντρο της συνάντησης Κικίλια-Κεφαλογιάννη-Royal Caribbean Group

Την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς επιβολής τέλους κρουαζιέρας στην Ελλάδα χαιρέτισε ο αναπληρωτής αντιπρόεδρος Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group, Alessandro Carollo, σε συνάντησή του με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, και την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα.

Επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού.

Επίσης, έγινε αναφορά στην ανάγκη ανάπτυξης υποδομών homeporting στον Πειραιά, που θα συμβάλλει στην εδραίωση της Αθήνας ως city – break προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ο κ. Carollo επισήμανε ότι ο Πειραιάς, ως homeport, θα ενισχύσει την κρουαζιέρα εκτός υψηλής περιόδου, θα αυξήσει την επισκεψιμότητα νέων προορισμών και θα δημιουργήσει νέες κατηγορίες επισκεπτών.

Συζητήθηκε, επίσης, η συμπερίληψη λιγότερο γνωστών ελληνικών προορισμών στα προγράμματα κρουαζιέρας για ισόρροπη κατανομή των επισκεπτών.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς για τη χώρα μας και μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος για την εθνική οικονομία και τη νησιωτική Ελλάδα. Επισήμανε ότι στρατηγικός στόχος του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των πλοίων και των επισκεπτών. «Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει κορυφαίο κόμβο κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, προσελκύοντας περισσότερους ταξιδιώτες και ενισχύοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών», σημείωσε.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη διεύρυνσης της δραστηριότητας της κρουαζιέρας σε περισσότερους προορισμούς, πέρα από τα ήδη καθιερωμένα σημεία, προκειμένου να ενισχυθούν περιφέρειες και νησιά που διαθέτουν πλούσια δυναμική και μπορούν να προσελκύσουν νέες κατηγορίες επισκεπτών. Όπως ανέφερε, «η διάχυση της κίνησης σε περισσότερα λιμάνια ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαχείριση των εσόδων από τα τέλος κρουαζιέρας, επισημαίνοντας ότι η κατανομή τους γίνεται με δίκαιο και ισόρροπο τρόπο: το ένα τρίτο κατευθύνεται στις τοπικές κοινωνίες, το ένα τρίτο στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και το υπόλοιπο ένα τρίτο στο υπουργείο Τουρισμού, για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. «Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ωφελούνται ισότιμα, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για πραγματικά ανταποδοτική ανάπτυξη», ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

Από την πλευρά της, η Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η βιώσιμη διαχείριση της κρουαζιέρας είναι κρίσιμη για την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ποιότητα της εμπειρίας του επισκέπτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και στην κρουαζιέρα είναι εξαιρετικής σημασίας.

Επίσης, ανέφερε ότι στρατηγικός στόχος είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που έχει ήδη διευρυνθεί έως τον Νοέμβριο. Συνεπώς, για τον εμπλουτισμό της προσφοράς και τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη, σημαντικό είναι το άνοιγμα νέων προορισμών, η διαχείριση των ροών και του berth allocation, η ανάπτυξη θεματικών εμπειριών, καθώς και η προσέλκυση μικρότερων πλοίων με high-end επιβάτες.

Επιπρόσθετα, η υπουργός επισήμανε ότι «οι συνέργειες μεταξύ κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και εταιρειών κρουαζιέρας είναι απαραίτητες για την ομαλή διαχείριση των ροών, με καθοριστικό ρόλο αυτόν των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMOs)».

Αναφέρθηκε, επίσης, στη σύσταση, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, του Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο θα παρακολουθεί και θα μετρά τη βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχοντας τεχνογνωσία και στοιχεία απαραίτητα για τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής και στον τομέα της κρουαζιέρας.