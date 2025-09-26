Logo Image

ΕΛΣΤΑΤ: Ο ελληνικός εμπορικός στόλος αυξήθηκε κατά 0,8% τον Ιούλιο

Ναυτιλία

Aριθμεί 1.843 πλοία

Αύξηση 0,8% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον φετινό Ιούλιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2024, έναντι αύξησης κατά 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου 2024 προς τον Ιούλιο 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Πλέον αριθμεί 1.843 πλοία.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 35.214.985 κόρους και παρουσίασε μείωση 2,7% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουλίου 2024, έναντι μείωσης 3,1% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου 2024 προς τον Ιούλιο 2023.

