Ionic: Ψήφος εμπιστοσύνης στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ο Δημήτρης-Φρανκ Σαρακάκης

Η Ionic διαχειρίζεται σήμερα στόλο 11 bulk carriers και 7 δεξαμενόπλοιων

Την εγχώρια ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία συνεχίζει να στηρίζει η Ionic Shipping, συμφερόντων του Δημήτρη-Φρανκ Σαρακάκη, καθώς το Aframax δεξαμενόπλοιο «Ionic Althea» (ναυπήγησης του 2016 στην Ιαπωνία και χωρητικότητας 115.000 dwt) κατέπλευσε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, όπου ολοκλήρωσε με επιτυχία τον προγραμματισμένο δεξαμενισμό του.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί το δεξαμενισμό του «Ionic Ariadne» τον περασμένο Ιούλιο, επιβεβαιώνοντας -σύμφωνα με την εταιρεία- τη σταθερή συνεργασία της Ionic με ναυπηγεία που διαθέτουν μακρά παράδοση και αποδεδειγμένο ιστορικό ποιότητας. Η εταιρεία σημείωσε ότι τέτοιες συνεργασίες αποτελούν «μια εξαιρετική ευκαιρία» και εξέφρασε την πρόθεσή της να ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση με τις ελληνικές μονάδες.

Σημειώνεται ότι η Ionic διαχειρίζεται σήμερα στόλο 11 bulk carriers και 7 δεξαμενόπλοιων, ενισχύοντας τη θέση της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

