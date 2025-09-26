Στήριξη της νέας γενιάς από τη Latsco Marine 

Η Latsco Marine Management, συμφερόντων της Μαριάννας Λάτση και του γιου της, Πάρη Κασιδόκωστα – Λάτση, συμμετέχει ενεργά στη φετινή Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητών (European Researchers’ Night), που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Η εταιρεία θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά νέους μηχανικούς και μελλοντικούς καινοτόμους επιστήμονες, να ανταλλάξει ιδέες και να συζητήσει πώς η τεχνολογία αλλάζει το μέλλον της ναυτιλίας.

Σημειώνεται ότι η Latsco, με στόλο άνω των 30 πλοίων, συνεχίζει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της. Εκτός από δεξαμενόπλοια, bulk carriers, LNG και LPG carriers, εισήλθε πρόσφατα και στον τομέα της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Παράλληλα, ο όμιλος προχώρησε σε στρατηγικό άνοιγμα στην εισηγμένη εταιρεία EuroHoldings Ltd, στην οποία το πλειοψηφικό πακέτο κατείχε η οικογένεια Αριστείδη Πίττα, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του.