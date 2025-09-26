Logo Image

Στήριξη της νέας γενιάς από τη Latsco Marine 

Ναυτιλία

Στήριξη της νέας γενιάς από τη Latsco Marine 

Ο Πάρης Κασιδόκωστας – Λάτσης

Η εταιρεία θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά νέους μηχανικούς και μελλοντικούς καινοτόμους επιστήμονες

Από την έντυπη έκδοση

Η Latsco Marine Management, συμφερόντων της Μαριάννας Λάτση και του γιου της, Πάρη Κασιδόκωστα – Λάτση, συμμετέχει ενεργά στη φετινή Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητών (European Researchers’ Night), που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Η εταιρεία θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά νέους μηχανικούς και μελλοντικούς καινοτόμους επιστήμονες, να ανταλλάξει ιδέες και να συζητήσει πώς η τεχνολογία αλλάζει το μέλλον της ναυτιλίας.

Σημειώνεται ότι η Latsco, με στόλο άνω των 30 πλοίων, συνεχίζει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της. Εκτός από δεξαμενόπλοια, bulk carriers, LNG και LPG carriers, εισήλθε πρόσφατα και στον τομέα της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Παράλληλα, ο όμιλος προχώρησε σε στρατηγικό άνοιγμα στην εισηγμένη εταιρεία EuroHoldings Ltd, στην οποία το πλειοψηφικό πακέτο κατείχε η οικογένεια Αριστείδη Πίττα, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube