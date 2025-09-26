Logo Image

Σεμινάριο με το βλέμμα στο μέλλον της ναυτιλίας

Ο Γιάννης Χατζηπατέρας

Το event πραγματοποιήθηκε σε δημιουργικό κλίμα

Στελέχη της εισηγμένης ναυτιλιακής Dorian LPG, συμφερόντων Γιάννη Χατζηπατέρα, ολοκλήρωσαν μια ιδιαίτερα ουσιαστική επίσκεψη στη Μανίλα, εστιάζοντας όχι μόνο στις επίσημες διαδικασίες, αλλά κυρίως στους ανθρώπους της.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το event πραγματοποιήθηκε σε δημιουργικό κλίμα και, μέσα από την ανώνυμη έρευνα που ακολούθησε, οι ναυτικοί μοιράστηκαν τις απόψεις τους, υπενθυμίζοντας ότι η φωνή τους πρέπει πάντα να καθοδηγεί τα βήματα της εταιρείας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραμονής των στελεχών της εισηγμένης στις Φιλιππίνες, αξιολογήθηκαν και τα δύο εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τον κύκλο συνεχούς ανάπτυξης του ISO.

Σημειώνεται ακόμη, ότι οι άνθρωποι της Dorian LPG ξεναγήθηκαν στις ακαδημίες του Magsaysay Institute of Shipping, με πάνω από 850 σπουδαστές, ανέδειξε τη νέα γενιά που θα διαμορφώσει το μέλλον της ναυτιλίας.

