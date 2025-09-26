Logo Image

Με επιτυχία το Workshop της Safe Bulkers

Ναυτιλία

Με επιτυχία το Workshop της Safe Bulkers

Ο Πόλυς Β. Χατζηιωάννου

Η πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Safe Bulkers στη συνεχή μάθηση και την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων

Από την έντυπη έκδοση

Την επιτυχή υλοποίηση ενός ιδιαίτερου HR Workshop με θέμα «Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία» ανακοίνωσε η Safe Bulkers, Inc. (SB), συμφερόντων του Πόλυ Β. Χατζηιωάννου, στο νέο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας, το Safe Bulkers Shipping Centre στη Λεμεσό.

Το σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 και συντόνισε η HR Manager και εκπαιδεύτρια soft skills, Ντέμπυ Χατζηβασιλείου, συγκέντρωσε 16 αξιωματικούς και στελέχη από διαφορετικά τμήματα, οι οποίοι ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ηγεσίας στη βελτίωση της απόδοσης, τη δημιουργία ισχυρών ομάδων, την ασφάλεια στη λειτουργία και την ανθεκτικότητα των οργανισμών.

Η πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Safe Bulkers στη συνεχή μάθηση και την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, ώστε οι άνθρωποί της να ανταποκρίνονται με επαγγελματισμό, ενσυναίσθηση και αποφασιστικότητα στις προκλήσεις ενός απαιτητικού, διεθνούς ναυτιλιακού περιβάλλοντος.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube