Με επιτυχία το Workshop της Safe Bulkers

Την επιτυχή υλοποίηση ενός ιδιαίτερου HR Workshop με θέμα «Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία» ανακοίνωσε η Safe Bulkers, Inc. (SB), συμφερόντων του Πόλυ Β. Χατζηιωάννου, στο νέο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας, το Safe Bulkers Shipping Centre στη Λεμεσό.

Το σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 και συντόνισε η HR Manager και εκπαιδεύτρια soft skills, Ντέμπυ Χατζηβασιλείου, συγκέντρωσε 16 αξιωματικούς και στελέχη από διαφορετικά τμήματα, οι οποίοι ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ηγεσίας στη βελτίωση της απόδοσης, τη δημιουργία ισχυρών ομάδων, την ασφάλεια στη λειτουργία και την ανθεκτικότητα των οργανισμών.

Η πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Safe Bulkers στη συνεχή μάθηση και την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, ώστε οι άνθρωποί της να ανταποκρίνονται με επαγγελματισμό, ενσυναίσθηση και αποφασιστικότητα στις προκλήσεις ενός απαιτητικού, διεθνούς ναυτιλιακού περιβάλλοντος.