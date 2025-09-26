ΟΛΠ: Νέο πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

Την υλοποίηση νέου Προγράμματος Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, με σκοπό τη στήριξη της νέας γενιάς και την ενίσχυση της πρόσβασής της στην ανώτατη εκπαίδευση.

10 υποτροφίες – Τα κριτήρια

Το πρόγραμμα αφορά τη χορήγηση 10 υποτροφιών, συνολικής αξίας 30.000 €, σε πρωτοετείς φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Δημοσίων Γενικών ή/και Επαγγελματικών Λυκείων και δημότες των Δήμων Πειραιά, Περάματος, Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Σαλαμίνας. Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3.000 € και θα καταβληθεί στους δικαιούχους σε μία δόση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της ΟΛΠ Α.Ε., όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, επιδιώκει να ενισχύσει ουσιαστικά την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να στηρίξει ενεργά τις τοπικές κοινότητες και να προάγει την ακαδημαϊκή αριστεία σε κάθε επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια δέσμευση της εταιρείας απέναντι στην κοινωνία και τη νέα γενιά, που αποτελεί τον πυρήνα της μελλοντικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την υποτροφία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής του Προγράμματος. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025, στις 16:30.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής, καθώς και το έντυπο της αίτησης, είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΛΠ Α.Ε.: https://www.olp.gr/el/etairiki-ypefthynotita/2025-2026