ΟΛΘ: Αυξημένα έσοδα και κερδοφορία το α΄ 6μηνο 2025

Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 η ΟΛΘ Α.Ε.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η διοίκηση του λιμανιού, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά 10,2% ανερχόμενα σε 53,3 εκατ. ευρώ από 48,3 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2024, με αυξήσεις εσόδων σε όλους τους σημαντικούς επιμέρους τομείς δραστηριότητας: ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 13,2% (στα 38,9 εκατ. από 34,3 εκατ.), ο τερματικός σταθμός συμβατικού φορτίου κατά 4,5% (στα 11,4 εκατ. από 10,9 εκατ.) και οι τομείς εκμετάλλευσης χώρων και επιβατικής κίνησης (κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα) σημείωσαν επίσης αυξήσεις κατά 3,1% και 28,4% αντίστοιχα (στα 2,2 εκατ. και 0,7 εκατ. αντίστοιχα, από 2,1 εκατ. και 0,6 εκατ.).

Παράλληλα, σημειώθηκε καθαρή αύξηση κερδοφορίας σε όλα τα επίπεδα: τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 12,1%, ανερχόμενα σε 25,1 εκατ. από 22,4 εκατ., τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 19,7% στα 24,9 εκατ. από 20,8 εκατ. και τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16,7%, στα 15,9 εκατ. από € 13,6 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το 1ο εξάμηνο του 2025 ανέρχεται στα 5,2 εκατ. έναντι 2,8 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2024 και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο δεύτερο εξάμηνο, με την υπογραφή της κύριας σύμβασης του έργου επέκτασης του 6ου προβλήτα και της υλοποίησης του λοιπού επενδυτικού πλάνου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εξαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ A.E., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε σχετικά: «Οι ισχυρές επιδόσεις του α΄ εξαμήνου αντικατοπτρίζουν τη σταθερά αναπτυξιακή πορεία της ΟΛΘ Α.Ε. και επιβεβαιώνουν την προσήλωσή μας στην πολυεπίπεδη αναβάθμιση του λιμένος Θεσσαλονίκης.

Με το βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζουμε τη συνεπή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού μας, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται το έργο της επέκτασης του Προβλήτα 6.

Παράλληλα, εστιάζουμε στην προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, με γνώμονα την ενίσχυση των λειτουργιών και της αποδοτικότητάς μας.

Με αυτές τις κινήσεις, ενισχύουμε σταθερά τη μακροπρόθεσμη αξία που δημιουργούμε για όλους τους εταίρους μας, τους μετόχους, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας.

Συγχρόνως, φιλοδοξούμε να αναδείξουμε περαιτέρω τον πρωταγωνιστικό ρόλο του λιμανιού ως διαμετακομιστικού κόμβου για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Έτσι, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες και προοπτικές για την οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και της χώρας συνολικά».