Νέο LPG carrier για την SeaHawk Gas

Την ενίσχυση του στόλου της με την απόκτηση ενός second hand LPG carrier, ανακοίνωσε η SeaHawk Gas, υπό την ηγεσία του Μιχάλη Κουρτέση, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της.

Σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου το «Gas Harmony» παραδόθηκε στο αγκυροβόλιο Khor Fakkan στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εντάχθηκε επίσημα στον στόλο.

Ο όμιλος SeaHawk διαθέτει μακρά εμπειρία άνω των 20 ετών στη ναυτιλία, με βασική δραστηριότητα τα bulk carriers. Το 2021 προχώρησε σε ριζικό μετασχηματισμό, πωλώντας το σύνολο του στόλου ξηρού φορτίου και αποκτώντας τρία MR1 product tankers από τη Hafnia Tankers.

Με τη νέα επένδυση, η εταιρεία κάνει ακόμη ένα βήμα διαφοροποίησης, διευρύνοντας την παρουσία της στην αγορά των LPG carriers, που χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας για το μέλλον.