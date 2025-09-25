Intercargo: Συνεργασίες για το μέλλον της ναυτιλίας

Ενεργή ήταν η συμμετοχή της Διεθνούς Ένωσης Ανεξάρτητων Πλοιοκτητών Πλοίων Μεταφοράς Χύδην Ξηρού Φορτίου – Intercargo (φωτ. ο πρόεδρος Γιάννης Ξυλάς) στη Ναυτιλιακή Εβδομάδα του Λονδίνου (LISW25), μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του κλάδου.

Ως παγκόσμια ένωση που εκπροσωπεί τη ναυτιλία ξηρού φορτίου, η Intercargo αξιοποίησε τη διοργάνωση για να ενισχύσει τον διάλογο με διεθνείς φορείς, να ανταλλάξει απόψεις για τις προκλήσεις της αγοράς και να προωθήσει συνεργασίες με στόχο ένα βιώσιμο, ασφαλές και ανθεκτικό μέλλον για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, στελέχη της Ένωσης συμμετείχαν σε συζητήσεις για την πράσινη μετάβαση, την ασφάλεια, τις νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση ναυτικών. Παράλληλα, η Intercargo επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της να στηρίζει τους πλοιοκτήτες, εκπροσωπώντας δυναμικά τα συμφέροντα του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.