Ναυπηγικό ορόσημο για τον Όμιλο Neptune

Ένα σημαντικό βήμα στην πορεία του Genesis Project ανακοίνωσε ο Όμιλος Neptune, με επικεφαλής την κ. Μελίνα Τραυλού. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η τελετή κοπής χάλυβα για το τρίτο και τέταρτο πλοίο του προγράμματος – δύο 5,200-RT LNG Dual Fuel PCTCs (Pure Car & Truck Carrier) στο ναυπηγείο Fujian Mawei Shipbuilding.

Με την εξέλιξη αυτή ξεκινά επίσημα η κατασκευή δύο ακόμη υπερσύγχρονων πλοίων (MW467-3 και MW467-4), που θα ενισχύσουν τον στόλο της εταιρείας και θα προωθήσουν τη στρατηγική της για αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία.

Το Genesis Project αποτελεί πυρήνα της στρατηγικής του Ομίλου Neptune για τον εκσυγχρονισμό του στόλου. Μετά την παράδοσή τους, τα δύο νέα PCTCs θα ενταχθούν στον στόλο της Neptune, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου σε ένα πιο πράσινο και αποδοτικό μέλλον στη ναυτιλιακή μεταφορά.