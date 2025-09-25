Ονοματοδοσία για δύο νεότευκτα της GasLog 

Την ταυτόχρονη ονοματοδοσία δύο νέων LNG carriers πραγματοποίησε η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία GasLog Ltd., του Πήτερ Γ. Λιβανού, σε ειδική εκδήλωση στο ναυπηγείο της Hanwha Ocean στο Geoje της Νότιας Κορέας.

Τα πλοία ονομάστηκαν «Woodside Jirrubakura» και «Woodside Barrumbara», με τις ονομασίες να προέρχονται από τη διάλεκτο Ngarluma της περιοχής Pilbara της Δυτικής Αυστραλίας. Το Jirrubakura σημαίνει καραβίδα και το Barrumbara γιγαντόπερκα, αποτελώντας φόρο τιμής στον πολιτισμό των αυτοχθόνων. Ανάδοχος των πλοίων ήταν η Shelley Barrett της Woodside Energy FPSO, η οποία τέλεσε την καθιερωμένη τελετή σπάζοντας τη σαμπάνια για καλοτυχία.

Τα νέα LNG carriers ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες και έχουν σχεδιαστεί με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές, με τα πρώτα τους ταξίδια να αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.