Κρουαζιέρα: Στοχευμένες επενδύσεις σε λιμενικές εγκαταστάσεις και εθνικό σχεδιασμό πριν χαθεί η δυναμική, ζητεί ο πρόεδρος της ΕΕΚΦΝ

Στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον της κρουαζιέρας στην Ελλάδα βρέθηκε το νέο τέλος αποβίβασης επιβατών, που εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο του 2025, αλλά –όπως επισημάνθηκε– με «ανορθόδοξο σχεδιασμό» ως προς την εφαρμογή και τον διαμοιρασμό των εσόδων.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας και Ανώτατος Διευθυντής Επιχειρήσεων της Celestyal, καπτ. Γιώργος Κουμπενάς, μιλώντας στο 8ο Συνέδριο Υποδομών–Μεταφορών είπε ότι «το τέλος κρουαζιέρας στηρίχθηκε σε παραδοχές που χρήζουν επανεξέτασης, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι τα έσοδα θα κατευθυνθούν σε έργα υποδομών – που αποτελούν το κύριο ζητούμενο.

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για στοχευμένες επενδύσεις στις λιμενικές εγκαταστάσεις και για την εκπόνηση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την κρουαζιέρα που αποτελούν προϋποθέσεις για τη διατήρηση και ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας του κλάδου για τη χώρα.

«Χωρίς σαφές σχέδιο, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός σχεδιασμός έργων ή σωστή αξιοποίηση πόρων», τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεκάδες ελληνικά λιμάνια δέχονται κρουαζιερόπλοια, αλλά τα περισσότερα υστερούν σε υποδομές.

Παράλληλα, ανέδειξε το λιμάνι του Λαυρίου ως «σημαντική εναλλακτική πύλη, που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον Πειραιά, χάρη στην εγγύτητά του τόσο με το αεροδρόμιο όσο και με τις Κυκλάδες».

Η τοποθέτηση του Ανώτατου Επιχειρησιακού Διευθυντή της Celestyal έγινε στο πλαίσιο του πάνελ «Ακτοπλοΐα – Ναυτιλία – Λιμένες: Η ανανέωση του στόλου και η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών», όπου συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και οργανισμών όπως η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας ΣΕΕΝ, οι Οργανισμοί Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, καθώς και η Octane Management Consultants.

Ο καπτ. Κουμπενάς δεν παρέλειψε να αναδείξει τη θετική πορεία του κλάδου, υπενθυμίζοντας ότι το 2024 η Ελλάδα υποδέχθηκε 8 εκατ. κινήσεις επιβατών κρουαζιέρας, ενώ το 2025 αναμένεται αύξηση κατά 10%.

Αντίστοιχη άνοδο σημειώνει και η Celestyal, επιβεβαιώνοντας ότι η κρουαζιέρα «πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ», αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις: τις αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ε.Ε., το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις απρόβλεπτες συγκυρίες, όπως η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη που επηρέασε τις κρατήσεις.