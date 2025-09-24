Blue Star Χίος: Συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός για τον θάνατο του 20χρονου

Στη σύλληψη του Πλοιάρχου και του Α΄ Μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» Ν.Π. 10883 προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος–Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο άτυχος ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Η υδατοστεγής πόρτα δεν λειτουργούσε αυτόματα

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος νέος, που σπούδαζε σε ιδιωτική σχολή μηχανικών, είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου με την ειδικότητα του καθαριστή μηχανής. Δεν ήταν δόκιμος, αλλά κανονικό μέλος του πληρώματος. Με την επιβίβασή του στο «Blue Star Χίος» ακολούθησε πλήρη διαδικασία ενημέρωσης και εξοικείωσης υπό την επίβλεψη ανώτερων αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στη χρήση των υδατοστεγών πορτών. Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ ο 20χρονος κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να αναλάβει εκ νέου εργασία, έχοντας ολοκληρώσει τη βάρδιά του το προηγούμενο απόγευμα στις 17:00.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η υδατοστεγής πόρτα του γκαράζ δεν λειτουργούσε αυτόματα, αλλά χειροκίνητα μέσω μοχλού.

Τι απαιτούν οι κανονισμοί

Οι κανονισμοί απαιτούν η πόρτα να ανοίγει πλήρως προτού την διασχίσει μέλος του πληρώματος. Εάν κάποιος επιχειρήσει να περάσει πριν ολοκληρωθεί το άνοιγμα και ταυτόχρονα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό κλεισίματος, υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού.

Απεργία

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο τονίζοντας ότι δεν θα αποπλεύσει μέχρι να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ κάλεσαν επίσης σε πανλιμενική 24ωρη απεργία στον Πειραιά σήμερα σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας.

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ κάνει λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και για ανεπαρκείς ελέγχους. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ένωση προκήρυξε 24ωρη απεργία στο πλοίο, απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τα πληρώματα.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του ναυτικού, απαιτώντας πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος. Από την πλευρά της, η Blue Star Ferries εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη και συμπαράσταση στην οικογένεια του θύματος, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου.