Ντομίνγκεζ: Μετά την υιοθέτηση του φόρου άνθρακα στη ναυτιλία οι αποφάσεις για κατανομή των πόρων

Σε ένα από τα πλέον καίρια ερωτήματα στη ναυτιλία, για τον παγκόσμιο φόρο άνθρακα και το πώς αυτός θα χρησιμοποιηθεί, απάντησε ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στο Λονδίνο.

Κατά τη διάρκειά συζήτησης με τον Νίκο Μπορνόζη, ιδρυτή της Capital Link, ο κ. Ντομίνγκεζ τόνισε: «Βρισκόμαστε στη διαδικασία καθορισμού του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον τρόπο κατανομής των εσόδων από τις εισπράξεις από το οικονομικό μέτρο.

Έχει καταστεί πολύ σαφές ότι θα υπάρχει ένας μηχανισμός επιβράβευσης για όσους ξεκινούν νωρίς, για όσους χρησιμοποιούν πράσινες τεχνολογίες, καθώς και καύσιμα μηδενικών έως μηδενικών καθαρών εκπομπών.

Αυτή είναι η επένδυση που πρέπει να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τα κράτη μέλη στη διαδικασία απαλλαγής από τον άνθρακα.

Αυτό ξεκινά με τα μικρά και αναπτυσσόμενα κράτη και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι θα συνεργαστούμε με τις χώρες όσον αφορά τις υποδομές και θα απαιτήσουμε εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού καυσίμων, καθώς και λιμενικές υποδομές, επειδή κατανοούμε την ανάγκη για διεπαφή πλοίου-λιμένα.

Τώρα, όσον αφορά αυτή την κατανομή εσόδων σε σχέση με την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), η ανάπτυξη περαιτέρω τεχνολογιών για πράσινα καύσιμα καθώς και η εκπαίδευση και η ευημερία των ναυτικών είναι σημαντική.

Έτσι, με την έναρξη ισχύος το 2027 και την έναρξη της είσπραξης στη συνέχεια, περίπου το 2028-2029, η πρόβλεψη είναι να εισπραχθούν περίπου 10 έως 12 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία φυσικά θα διατεθούν στον τομέα για την υποστήριξη η απαλλαγή από τον άνθρακα.

Γνωρίζω ότι έχουν υποβληθεί προτάσεις, και ιδιαίτερα, αν μπορώ να αναφέρω το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (International Chamber of Shipping), επειδή έχει ήδη υποβάλει την αξιολόγησή του σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο μηχανισμός ανταμοιβών σε σχέση με την κατανομή των εσόδων, και αυτό αποτελεί ήδη μέρος του σχεδίου εργασίας του οργανισμού που θα ξεκινήσει την εβδομάδα αμέσως μετά την εξωτερική ανάθεση του MEPC (Marine Environment Protection Committee).

Μόλις εγκριθούν οι τροποποιήσεις, τον επόμενο μήνα θα εργαστούμε με το επόμενο σύνολο κατευθυντήριων γραμμών».

Ο κ. Μπορνόζης έθεσε και το επόμενο κρίσιμο ερώτημα στον γ.γ. του ΙΜΟ: Ποιος είναι ο ρόλος του ΙΜΟ στη διευκόλυνση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας εναλλακτικών καυσίμων (αμμωνία, μεθανόλη, υδρογόνο, LNG) και στη διασφάλιση προτύπων ασφαλείας για τη χρήση τους; Επίσης, ειδικότερα για το LNG, διασφαλίζει ο ΙΜΟ πρότυπα ασφαλείας για τη χρήση του;

Σύμφωνα με τον κ. Dominguez, «οι ρυθμιστικές μας διαδικασίες υπάρχουν για να ωθήσουν την αλλαγή στην τεχνολογική ανάπτυξη. Γι’ αυτό είμαστε αγνωστικιστές σε θέματα καυσίμων και τεχνολογίας. Το επόμενο σύνολο κανόνων θα είναι εκείνοι που θα δημιουργήσουν αυτή την πρόσθετη ώθηση προς όλους να αρχίσουν να κινούνται προς τη φάση της απανθρακοποίησης.

Ωστόσο, συνεχίζω να απευθύνω έκκληση σε όλους τους πρώτους που πρωτοστατούν.

Υπάρχουν αρκετοί αυτή τη στιγμή που κάνουν ήδη αυτά τα βήματα για να προχωρήσουν προς την απανθρακοποίηση.

Έχουμε τρέχοντα projects εντός του Οργανισμού αυτή τη στιγμή, όπως το Green Voyage, καθώς και το Fuels Technologies.

Χρησιμοποιούμε πιλοτικά έργα σε αρκετές χώρες όπου δοκιμάζουμε τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν την απαλλαγή από τον άνθρακα, τόσο στο διεθνές ναυτιλιακό εμπόριο, όσο και στους εγχώριους στόλους.

Επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιό μας από αυτή την άποψη με την έναρξη ισχύος του μηχανισμού τιμολόγησης.

Θα υπάρξει επίσης χρηματοδότηση που θα επεκταθεί στην έρευνα και ανάπτυξη, όχι μόνο στον ΙΜΟ, αλλά σε ολόκληρο τον τομέα, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για αυτό.

Αναφέρατε επίσης το LNG, ένα καύσιμο το οποίο μελετάμε εδώ και πολύ καιρό. Η δουλειά μας με το LNG μας βοηθά στην πραγματικότητα σε σχέση με άλλα αέρια καύσιμα και στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πτυχές ασφάλειας καθώς και τις απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Το LNG είναι ένα μεταβατικό καύσιμο. Έτσι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του κύκλου ζωής, εξετάζουμε όλα τα καύσιμα που υπάρχουν. Αναγνωρίζουμε ότι η κλιμάκωση θα πραγματοποιηθεί τελικά, αλλά γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 2030, και αυτό αντικατοπτρίστηκε στον στόχο που τέθηκε για το 2030.

Στόχος είναι η επίτευξη ποσοστού 5% στην αξιοποίηση ανανεώσιμων καυσίμων, με στόχο το 10%.

Παρ’ όλα αυτά, όλες αυτές οι πληροφορίες ήταν ήδη γνωστές σε εμάς κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέξαμε να προχωρήσουμε».

Όσον αφορά τη θέση της βιομηχανίας ότι οι στόχοι για την απανθρακοποίηση ενδέχεται να ξεπεράσουν την τεχνολογική ετοιμότητα, για το πώς ανταποκρίνεται ο ΙΜΟ σε αυτές τις ανησυχίες, ο γ.γ. του ΙΜΟ τόνισε: «Έχω δει την πρόοδο στον αυτοματισμό και την απανθρακοποίηση και οι παρουσιάσεις που έχουμε λάβει, τα μοντέλα πλοίων των πρωτοτύπων των πλοίων αμμωνίας είναι εντυπωσιακά. Το πρώτο θα τεθεί σε λειτουργία τον επόμενο χρόνο.

Έχω δει επίσης τις εξελίξεις που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο σε σχέση με την αμμωνία και το υδρογόνο. Η Σιγκαπούρη μεταφέρει ήδη ορισμένα από αυτά τα καύσιμα. Ομοίως, έχουν αναπτυχθεί οι απαιτήσεις εκπαίδευσης όσον αφορά το LNG.

Οι κατασκευαστές κινητήρων κάνουν βήματα στη μείωση της ολίσθησης μεθανίου, οπότε τα σημάδια είναι εκεί, και η έρευνα και η ανάπτυξη δείχνουν ότι ναι, χρειαζόμαστε ακόμα την αναβάθμιση.

Και πάλι, μιλώ εκ μέρους των πρωτοπόρων, επειδή κάποιοι περιμένουν να τεθούν πρώτα σε ισχύ οι κανόνες πριν δράσουν.

Δεν μπορώ να επικρίνω κανέναν από αυτή την άποψη, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου.

Συνήθως προσπαθούμε να περιμένουμε μέχρι το τέλος πριν ενεργήσουμε, αλλά δεν θα σταματήσω να ζητώ από όλους όσους μπορούν, να κάνουν τα πρώτα βήματα και να ανήκουν στους ηγέτες που αναλαμβάνουν αμέσως δράση.

Και αυτό είναι μέρος της ανταμοιβής που θα αναγνωριστεί, με την υιοθέτηση του μηχανισμού οικονομικής τιμολόγησης».