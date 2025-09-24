Η IBIA στηρίζει το Net-Zero Framework του ΙΜΟ για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

Την επίσημη στήριξή της στην υιοθέτηση του «οδικού χάρτη» απανθρακοποίησης της ναυτιλίας (Net-Zero Framework), εκφράζει η Διεθνής Ένωση Ναυτιλιακών Καυσίμων (IBIA), ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης MEPC/ES.2 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) τον επόμενο μήνα.

Όπως επισημαίνει η IBIA, το διακύβευμα είναι διπλό: αφενός η επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης και της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας έως το 2050, και αφετέρου η διασφάλιση της αξιοπιστίας του κανονιστικού πλαισίου που για μισό αιώνα στηρίζει την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η IBIA θεωρεί επιτακτική την υιοθέτηση από τον ΙΜΟ του Net-Zero Framework για να διασφαλίσει ότι ο στόχος «μηδενικών» εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τη διεθνή ναυτιλία «έως ή γύρω στο 2050», μπορεί να επιτευχθεί.

Επιπλέον, η Ένωση υποστηρίζει τον ρόλο του IMO ως κύριου ρυθμιστή της διεθνούς ναυτιλίας. «Η μη διατήρηση αυτού του ρόλου διακινδυνεύει τον πολλαπλασιασμό των εθνικών και περιφερειακών μηχανισμών τιμολόγησης άνθρακα, οδηγώντας σε πρόσθετα εμπόδια στο εμπόριο», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Μετά την υιοθέτηση, η IBIA υποστηρίζει, κατά προτεραιότητα, την ανάπτυξη και την οριστικοποίηση του μηχανισμού για την επιβράβευση των πλοίων που χρησιμοποιούν καύσιμα μηδενικών/σχεδόν μηδενικών εκπομπών (ZNZ), παρέχοντας έτσι κίνητρα για την υιοθέτησή τους. Αυτό -όπως τονίζεται- γίνεται για να διασφαλιστεί ότι το συντομότερο δυνατό θα σταλεί σήμα στους παραγωγούς καυσίμων ZNZ για να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις.

Η Ένωση στέκεται και στο αποτέλεσμα του άτυπου διασυνεδριακού έργου που έχει αναληφθεί από την MEPC 83 σχετικά με την «λειτουργικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού καυσίμων», αλλά σημειώνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω διευκρίνιση σε βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης προεπιλεγμένων συντελεστών εκπομπών για τον ανεφοδιασμό καυσίμων.

«Κοιτάζοντας μπροστά, η κανονιστική συμμόρφωση θα επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην ένταση ενέργειας καυσίμου των πλοίων, ενισχύοντας την ανάγκη για σαφή λογοδοσία, αυστηρή επαλήθευση και ιχνηλασιμότητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων πλοίων. Η υιοθέτηση του Net-Zero Framework του ΙΜΟ θα παράσχει κανονιστική βεβαιότητα, θα υποστηρίξει τις επενδύσεις σε καύσιμα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα και θα επιτρέψει στη ναυτιλιακή βιομηχανία να επιτύχει τους κλιματικούς της στόχους», καταλήγει η ΙΒΙΑ.