Αδιάκοπη η πτωτική πορεία των ναύλων για τα containers

Σε τροχιά πτώσης παραμένουν οι ναύλοι εμπορευματοκιβωτίων, εγκλωβισμένοι σε ένα εκρηκτικό μίγμα υπερπροσφοράς πλοίων, λόγω νέων παραδόσεων τονάζ αλλά και της επικείμενης Χρυσής Εβδομάδας στην Κίνα από 1ης Οκτωβρίου, που παγώνει τις εξαγωγές.

Ο δείκτης Drewry World Container Index (WCI) υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα (18

Σεπτεμβρίου) κατά 6%, φτάνοντας στα 1.913 δολάρια ανά κοντέινερ 40 ποδών.

Πρόκειται για τη 14η συνεχόμενη εβδομάδα μείωσης, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση στη ναυλαγορά.

Οι βασικές εμπορικές διαδρομές δείχνουν πλέον καθοδική πορεία: τόσο ο Ατλαντικός όσο και η γραμμή Ασίας – Ευρώπης καταγράφουν μειώσεις, αν και με διαφορετική ένταση.

Στις Transpacific διαδρομές που συνδέουν την Ασία (κυρίως Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Βιετνάμ) με

τη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ και Καναδάς) διασχίζοντας τον Ειρηνικό Ωκεανό, οι τιμές spot επέστρεψαν στα επίπεδα που είχαν σημειωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Από τη Σαγκάη προς το Λος Άντζελες οι ναύλοι μειώθηκαν κατά 4%, στα 2.561 δολάρια, ενώ στη γραμμή Σαγκάη – Νέα Υόρκη η πτώση έφτασε το 5%, στα 3.571 δολάρια.

Οι προσωρινές αυξήσεις τιμών που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα, λόγω των γενικών αυξήσεων CRI -Cost Recovery Initiative, ανάκτηση κόστους λόγω επιβαρύνσεων σε καύσιμα ασφάλειες και κανονιστικές επιβαρύνσεις όπως το EU ETS (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και των ακυρώσεων δρομολογίων (blank

sailings)-, δεν κατόρθωσαν να διατηρηθούν, καθώς η ζήτηση παραμένει αδύναμη.

Έτσι, ανάλογη εικόνα εμφανίζει και το εμπόριο Ασίας – Ευρώπης. Οι ναύλοι στη γραμμή Σαγκάη – Ρότερνταμ μειώθηκαν κατά 11%, στα 1.910 δολάρια/FEU, ενώ στη γραμμή Σαγκάη – Γένοβα η πτώση ήταν 9%, στα 2.131 δολάρια/FEU.

Η κάμψη αυτή οφείλεται κυρίως στη μαζική είσοδο νέων πλοίων στην αγορά, που αυξάνει τη

διαθέσιμη χωρητικότητα, την ώρα που η παγκόσμια ζήτηση για μεταφορές παραμένει υποτονική.

Η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς πλησιάζει η Χρυσή Εβδομάδα στην Κίνα (1-7 Οκτωβρίου),

μια περίοδος όπου οι εξαγωγικές δραστηριότητες παγώνουν λόγω αργιών.

Ακυρώσεις δρομολογίων

Ήδη οι ναυτιλιακές εταιρείες προχωρούν σε περισσότερες ακυρώσεις δρομολογίων, σε μια

προσπάθεια να περιορίσουν τις απώλειες.

«Οι μεταφορείς εξακολουθούν να ακυρώνουν δρομολόγια», δήλωσε ο αναλυτής της Vespucci

Maritime, Lars Jensen, σε ένα podcast που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, επισημαίνοντας ότι τώρα «βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου περίπου το 14% έχει αποσυρθεί από τον Ειρηνικό, το 17%

από την Ασία και την Ευρώπη».

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Mediterranean Shipping Company (MSC), μία από τις μεγαλύτερες

ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο, ανακοίνωσε άλλες πέντε ακυρώσεις δρομολογίων κατά τη

διάρκεια της περιόδου χαμηλής ζήτησης της Χρυσής Εβδομάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Sea-Intelligence, πλησιάζουμε πλέον σε μείωση χωρητικότητας περίπου 14% στον Ειρηνικό και 17% στην Ασία-Ευρώπη σε εβδομαδιαία βάση. Αυτό είναι

σε μεγάλο βαθμό σύμφωνο με την ιστορική μείωση.

Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει απότομη πτώση της ζήτησης, ιδίως από την Κίνα προς τις ΗΠΑ, πράγμα που πιθανόν σημαίνει ότι οι τρέχουσες μειώσεις χωρητικότητας δεν αρκούν για να ανακόψουν την πτώση των τιμών και ότι πρέπει να αναμένουμε περισσότερες.

H εβδομαδιαία επισκόπηση της Hyundai Merchant Marine, της μεγαλύτερης ναυτιλιακής εταιρείας της Νότιας Κορέας και μίας από τις κορυφαίες στον κόσμο στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, αναφέρει ότι σχετικά με τη συμφόρηση των λιμένων η εικόνα είναι αρκετά θετική και δείχνει ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές τοποθεσίες δεν είναι πλέον επιβαρυμένες με φορτία ή είναι ελάχιστα.

Οι μόνες εξαιρέσεις είναι οι τερματικοί σταθμοί στο Μερσίν της Τουρκίας και στο CTB στο

Αμβούργο.

Σύμφωνα με το Drewry’s Container Forecaster, η ισορροπία προσφοράς – ζήτησης αναμένεται να αποδυναμωθεί περαιτέρω στο β’ εξάμηνο του 2025, οδηγώντας σε νέα πτώση των τιμών spot.

Η μελλοντική πορεία των ναύλων επίσης θα εξαρτηθεί τόσο από την εμπορική πολιτική του

Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει νέους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές, όσο και από τις πιθανές αμερικανικές κυρώσεις σε κινεζικά πλοία, παράγοντες που παραμένουν αβέβαιοι και προσθέτουν μεταβλητότητα στην αγορά.