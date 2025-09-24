Diana Shipping: Ολοταχώς απανθρακοποίηση

Σε ρότα διαρκούς μείωσης του περιβαλλοντικού δείκτη έντασης άνθρακα (CII) βρίσκεται η Diana Shipping.

Σύμφωνα με το ESG report για το 2024, που δημοσίευσε η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο εταιρεία, την περσινή χρονιά πέτυχε να διαμορφώσει τον δείκτη στο 2,95, παρά το γεγονός ότι η περασμένη χρονιά είχε αυξημένες απαιτήσεις ταχύτητας, παρατεταμένες περιόδους αδράνειας στο αγκυροβόλιο, καθώς και αυξημένους χρόνους αδράνειας σε ναυπηγεία για πλοία του στόλου της εταιρείας.

Η πρόβλεψη για τα επόμενα έτη και μέχρι το 2028 δείχνει ότι ο αναμενόμενος CII για το 2028 είναι ίσος με 2,75, που μεταφράζεται σε μείωση 15% της έντασης άνθρακα, σε σύγκριση με το 2019.

Οι τρέχουσες ενδείξεις δείχνουν ότι τα ποσοστά μείωσης του CII για τα επόμενα χρόνια θα είναι πιο μεγάλα και η εταιρεία θα είναι σε θέση να επιτύχει τον στόχο της για μείωση κατά 20%.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει στο μήνυμά της η διευθύνουσα σύμβουλος της Diana, Σεμίραμις Παληού: «Σημειώσαμε σταθερή πρόοδο στη μείωση της έντασης άνθρακα του στόλου μας, ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους μας για την απανθρακοποίηση έως το 2028.

Η επιχειρησιακή αποδοτικότητα και η απόδοση των πλοίων παραμένουν κορυφαίες προτεραιότητες και είμαστε υπερήφανοι που προωθούμε ένα σαφές σχέδιο απανθρακοποίησης, το οποίο υποστηρίζεται από την ευρύτερη στρατηγική ESG.

Αυτές οι προσπάθειες υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαιτήσεις, αντανακλώντας την αποφασιστικότητά μας να επιτύχουμε μετρήσιμο αντίκτυπο, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα και να συμβάλουμε ουσιαστικά στη μετάβαση της ναυτιλιακής βιομηχανίας προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Ταυτόχρονα, σημειώνει, «συνεχίζουμε να εστιάζουμε σε στρατηγικές επενδύσεις και συνεργασίες για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του στόλου».

Όσον αφορά το στελεχικό δυναμικό τονίζει: «Οι άνθρωποί μας παραμένουν στο επίκεντρο της στρατηγικής μας. Οι γυναίκες αποτελούν πλέον το 29% της ηγετικής μας ομάδας, αντανακλώντας τις προσπάθειές μας να οικοδομήσουμε έναν πιο συμπεριληπτικό και ισότιμο οργανισμό.

Συνεχίζουμε, επίσης, να δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια, διατηρώντας το ποσοστό συχνότητας ατυχημάτων, με απώλεια χρόνου εργασίας (LTIF) κάτω από τα πρότυπα του κλάδου.

Με το βλέμμα στραμμένο στο 2025 και πέρα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επιχειρησιακή ακεραιότητα, την οικονομική ισχύ και τη διαφανή διακυβέρνηση.

Πιστεύουμε ότι η βιωσιμότητα και η απόδοση πάνε χέρι χέρι και, με έναν ανθεκτικό στόλο, μια εστιασμένη στρατηγική και μια αφοσιωμένη ομάδα, η Diana Shipping βρίσκεται σε καλή θέση για να προσφέρει μακροπρόθεσμη αξία».

Ο στόλος

Σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του στόλου, στο report επισημαίνεται ότι, το 2024, ελήφθη η απόφαση να πουληθούν δύο πλοία με χαμηλότερη απόδοση, μειώνοντας περαιτέρω τον μέσο όρο ηλικίας του στόλου.

Παράλληλα, η εταιρεία αναμένει να παραλάβει και δύο νέα bulk carriers, τα οποία θα είναι διπλού καυσίμου, με μεθανόλη.

Την ίδια περίοδο, η Diana, σε συνεργασία με τους ναυλωτές ορισμένων από τα πλοία της εταιρείας, αποφάσισε να προχωρήσει σε δοκιμές μίγματος βιοκαυσίμων.

To 2024, καταναλώθηκαν 1.027MT βιοκαυσίμου, βαθμού B24. Το B24, ως μίγμα 24% βιοκαυσίμου, θα σήμαινε άμεση μείωση κατά 24% των εκπομπών CO2 για την εν λόγω ποσότητα καυσίμου.

Στην πράξη μόλις το εν λόγω πλαίσιο σχετικά με την απαιτούμενη πιστοποίηση καθιερωθεί πλήρως, η κατανάλωση ενός τέτοιου καυσίμου θα οδηγήσει σε καθαρή μείωση των εκπομπών CO2 ίση με 777 τόνους CO2.

Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από 36 πλοία ξηρού φορτίου, εξαιρουμένων των δύο νέων πλοίων ξηρού φορτίου Kamsarmax, με διπλό καύσιμο μεθανόλης, τα οποία δεν έχουν ακόμη παραδοθεί.

Μελέτες για βελτιστοποίηση σχεδιασμού

Η εταιρεία έχει ξεκινήσει προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας για την αναβάθμιση των προπελών σε δύο από τα πλοία της, τα οποία έχουν προγραμματιστεί να προχωρήσουν σε επισκευές στο ναυπηγείο, εντός του 2025.

Η αναβάθμιση βασίζεται σε εξελίξεις στον σχεδιασμό των προπελών που έχουν λάβει χώρα από την κατασκευή των δύο πλοίων.

Ενσωματώνει, επίσης, βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, που είναι ευθυγραμμισμένη με το τρέχον προφίλ λειτουργίας και ταχύτητας των πλοίων, το οποίο διαφέρει σημαντικά από το προφίλ κατά τη στιγμή της κατασκευής τους.

Η εν λόγω αναβάθμιση αναμένεται να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας των δύο πλοίων

κατά περίπου 3%, οδηγώντας σε αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών CO2.

Επιπλέον, η Diana δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για λύσεις που αφορούν το cold-ironing, οι οποίες επικεντρώνονται στην προσθήκη της δυνατότητας σύνδεσης με εγκαταστάσεις παροχής

ρεύματος από την ξηρά, κατά την πρόσδεση στο λιμάνι.