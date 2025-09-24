Τραγικό δυστύχημα στο Blue Star Χίος: Νεκρός ο 20χρονος ναυτικός – Εγκλωβίστηκε σε πόρτα του γκαράζ

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 20χρονος ημεδαπός ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παγιδεύτηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries

Σε ανακοίνωσή της η Blue Star Ferries ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 8:00 το πρωί, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος–Πειραιάς. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών του λειτουργιών.

«Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στους οικείους του ναυτικού», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Υπογραμμίζει επίσης ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Οι λιμενικές αρχές διενεργούν προανάκριση, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Εικοσιτετράωρη απεργία από ναυτεργατικά σωματεία μετά τον θάνατο 20χρονου

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου έως τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου.

Αφορμή στάθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός 20χρονου καθαριστή μηχανής, μέλους του πληρώματος του πλοίου.