Celestyal: Με δύο πλοία στον Αραβικό Κόλπο τη σεζόν 2025-2026

Τη δέσμευσή της στον Αραβικό Κόλπο επιβεβαίωσε η Celestyal, με την τοποθέτηση και των δύο κρουαζιερόπλοιων Celestyal Journey (χωρητικότητας 1.260 επιβατών) και Celestyal Discovery (χωρητικότητας 1.360 επιβατών) στην περιοχή από τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί το παρθενικό πρόγραμμα 2024/25 και αντιπροσωπεύει αύξηση χωρητικότητας 211% σε ετήσια βάση.

Στο πλαίσιο των ανανεωμένων σχεδίων ανάπτυξης, η Celestyal τροποποίησε τις δύο κρουαζιέρες επανατοποθέτησης 14 διανυκτερεύσεων του 2025, «Από την Αρχαία Αθήνα στο Ονειρεμένο Άμπου Ντάμπι», με αναχώρηση στις 22 Νοεμβρίου 2025, με το Celestyal Journey, και στις 28 Νοεμβρίου 2025, με το Celestyal Discovery.

Αντ’ αυτών, δύο νέες κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων από την Αθήνα προς τη Jeddah θα πραγματοποιηθούν, με αναχώρηση από την Αθήνα (Ελλάδα), στις ίδιες ημερομηνίες αναχώρησης.

Το Celestyal Journey θα προσεγγίζει το Marmaris της Τουρκίας, τρία λιμάνια της Αιγύπτου (Port Said, Sharm el Sheikh και Safaga) και θα καταλήγει στη Jeddah.

Το Celestyal Discovery θα προσεγγίζει το Κουσάντασι της Τουρκίας, δύο λιμάνια της Αιγύπτου (Sharm el Sheikh και Safaga) και θα καταλήγει στη Jeddah.

Θα διατίθενται επίσης δρομολόγια έξι διανυκτερεύσεων από τα τουρκικά λιμάνια.

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση στις αρχικές κρουαζιέρες με αναχώρηση από την Αθήνα και προορισμό το Sharm El Sheik και τη Jeddah δεν θα επηρεαστούν, ενώ για ορισμένους θα υπάρξουν αλλαγές λιμανιών ή επιλογές για συντομότερες κρουαζιέρες.

Μετά από αυτές τις αναχωρήσεις, και τα δύο πλοία θα συνεχίσουν το ταξίδι τους από τη Jeddah προς το Άμπου Ντάμπι, ώστε να φτάσουν στον Αραβικό Κόλπο εγκαίρως για να ξεκινήσουν τη σεζόν όπως έχει προγραμματιστεί.

Το Celestyal Journey θα εγκαινιάσει τη σεζόν στις 6 Δεκεμβρίου 2025 με μια εορταστική κρουαζιέρα με αφορμή το Grand Prix του Αμπού Ντάμπι, πριν πραγματοποιήσει την κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων «Ημέρες Ερήμου» για το υπόλοιπο της σεζόν, με αναχώρηση μετ’ επιστροφής από τη Ντόχα και προσεγγίσεις στο νησί Sir Bani Yas, το Αμπού Ντάμπι και το Μπαχρέιν, καθώς και δύο ολόκληρες ημέρες και μια διανυκτέρευση στο Ντουμπάι.

Το Celestyal Discovery θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, ξεκινώντας την παρθενική του σεζόν στην περιοχή στις 12 Δεκεμβρίου 2025 με τις νέες κρουαζιέρες «Εικόνες Αραβίας» διάρκειας τριών, τεσσάρων και επτά διανυκτερεύσεων. Οι κρουαζιέρες αυτές θα έχουν αφετηρία το Άμπου Ντάμπι και θα προσεγγίζουν τη Ντόχα (Κατάρ), το Κασάμπ (Ομάν), το Ντουμπάι (ΗΑΕ), το νησί Sir Bani Yas (ΗΑΕ), καθώς και – για πρώτη φορά – το Ras Al Khaimah (ΗΑΕ).

Ο Lee Haslett, εμπορικός διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Η πρώτη μας σεζόν στον Αραβικό Κόλπο εδραίωσε τη θέση της Celestyal στην περιοχή, με εξαιρετικά σχόλια τόσο από τους επιβάτες μας όσο και από τους εμπορικούς μας συνεργάτες. Ακούγοντας αυτά τα σχόλια, ενισχύουμε το πρόγραμμα μας με δύο νέες κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων από την Αθήνα προς τη Jeddah, οι οποίες αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο την πολύπλευρη ομορφιά της Αιγύπτου, με προσεγγίσεις στο Port Said, το Sharm el Sheikh, τη Safaga, καθώς και στο Marmaris ή το Κουσάντασι στην Τουρκία, πριν καταλήξουν στη Jeddah.

«Αυτές οι βελτιώσεις μας δίνουν μεγάλη αυτοπεποίθηση καθώς επιστρέφουμε ακόμη πιο δυναμικά στον Αραβικό Κόλπο για το 2025/26 με δύο πλοία και σημαντικά αυξημένη χωρητικότητα, ώστε να καλύψουμε την αυξανόμενη ζήτηση για τη χειμερινή σεζόν. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες μας με το Κατάρ, το Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και το Ras Al Khaimah παραμένουν στο επίκεντρο αυτής της ανάπτυξης και μαζί δεσμευόμαστε να αναδείξουμε τα κορυφαία σημεία της περιοχής τόσο στους νέους όσο και στους επαναλαμβανόμενους επιβάτες. Με τη ζήτηση να είναι ήδη υψηλή, είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι για τις ευκαιρίες που μας περιμένουν και σίγουροι ότι αυτή θα είναι μια από τις ισχυρότερες σεζόν μας μέχρι τώρα».