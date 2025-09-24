Φόρουμ ενεργειακής απόδοσης από τον DNV

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το «Φόρουμ Ενεργειακής Απόδοσης & Τεχνολογιών 2025» του DNV, όπου στο επίκεντρο βρέθηκαν η απανθρακοποίηση, η βιωσιμότητα και η ενεργειακή απόδοση.

Ο Jason Stefanatos, διευθυντής Παγκόσμιας Απανθρακοποίησης του DNV Maritime, τόνισε ότι η βιομηχανία εργάζεται πλέον εντατικά για τη μείωση των εκπομπών, με την ενεργειακή απόδοση να αποτελεί «το πρώτο βήμα» στην πράσινη μετάβαση. «Ενώ η μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι απαραίτητο να διερευνήσουμε και να αξιοποιήσουμε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες».

Ο Λευτέρης Κουκουλόπουλος ανέδειξε τη σημασία του ελληνικού ναυτιλιακού οικοσυστήματος, ενώ οι παρεμβάσεις του Γιώργου Κριεζή (Neptune Lines) και του Βασίλη Τσαρσιταλίδη (ERMA FIRST) ανέδειξαν τις προκλήσεις και τις λύσεις που προτείνουν πλοιοκτήτες και πάροχοι τεχνολογίας