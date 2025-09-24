Grimaldi: Πιο δυναμικά σε Κωνσταντινούπολη – Τεργέστη

Ο Όμιλος Grimaldi ενισχύει τη θαλάσσια σύνδεση μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας, αυξάνοντας τη δυναμική του στη γραμμή Κωνσταντινούπολη – Τεργέστη.

Από το Σάββατο, ο ιταλικός όμιλος, με επικεφαλής τον Εμανουέλε Γκριμάλντι, εντάσσει ακόμη ένα πλοίο (το τέταρτο συνολικά) στη γραμμή. Πρόκειται για το Eurocargo Roma, μήκους 200 μ., με χωρητικότητα περίπου 4.000 γραμμικά μέτρα (ισοδύναμο με 280 τρέιλερ και 200 αυτοκίνητα), ενισχύοντας τα ήδη τρία «Eco» RO-RO, χωρητικότητας 7.800 γραμμικών μέτρων.

Η κίνηση αυτή συμπίπτει με την απόσυρση του «Pol Stella» από την DFDS και καταγράφει την πρώτη επικράτηση της Grimaldi Group σε όγκο φορτίου: 2.427 μονάδες, έναντι 2.239 της DFDS, με μερίδιο αγοράς 52%.

Την ίδια ώρα, στο terminal HHLA PLT Italy της Τεργέστης, οι σιδηροδρομικές συνδέσεις προς τη Βόρεια Ευρώπη θα αυξηθούν σε 16 τρένα, ενισχύοντας τις ροές μέσω του δικτύου Grimaldi.